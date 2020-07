Preocupa lavado y dinero del narco, no fraude electoral: Humphrey

A Carla Humphrey Jordan casi nada le es ajeno en temas electorales. Recién llegada al Consejo General del INE, la abogada dice que si hay alguien responsable de los comicios es el INE, por lo tanto, el respeto a este órgano debe provenir de todos.

Con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, Humphrey Jordan tiene ya más de 20 años en las lides electorales, desde asesora en el INE hasta consejera electoral en la Ciudad de México, justo cuando el país era acosado por el AH1N1, menos letal que el coronavirus que tiene al mundo en pandemia.

¿Qué le quita el sueño a la consejera? Un fraude electoral, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INE o el riesgo de dinero sucio, del narco o el desvío de recursos públicos o quizá el reto de la elección más grande en la historia, más de 21 mil cargos en disputa y 96 millones de personas en el padrón, con la covid-19 al acecho.

"Me preocupa el lavado de dinero en las campañas electorales y el desvío de recursos públicos a campañas electorales, y también el flujo de recursos de crimen organizado, narcotráfico", asevera en entrevista con La Silla Rota.

Los dichos del presidente son respetables, opina, e incluso que se diga guardián de los comicios, porque en ello debemos todos ser vigilantes. Pero la organización de las elecciones es competencia del INE, precisa la consejera electoral.

Lo más urgente es reactivar las elecciones de Coahuila e Hidalgo, claramente lo más complicado es reactivarlas en medio de la pandemia. De la mano del sector salud ver cómo tener las medidas adecuadas, explica.

Algunos abogados hablan de que no hay marco jurídico para posponer la elección y algunos hablan de que nos llevará hasta el 2021...

Ya no lo podemos retrasar más. Si las cosas cambian y se agravan, de la mano de médicos podemos determinar lo conducente. Hay formas de llevar a cabo la elección de manera segura, hay un manual de la OEA, en República Dominicana, tomando distintas medidas como acudir con caretas y cubrebocas, una pluma de cada quién para no intercambiar crayón, buscar sana distancia y evitar mucha gente en línea, a lo mejor extender periodos de votación o haciendo que las casillas tengan menos electoras y electores. La otra es ir por los mecanismos de votación electrónica por internet, que creo que el INE llega un poco tarde en eso. El voto por internet se llevó para la jefatura de gobierno en la CDMX en 2012. El primer tema a cuidar es la salud de las personas y de la mano de eso pensar cómo ejercer nuestros derechos.

- ¿Posponer elecciones del 2021 en medio de la desconfianza del Ejecutivo?

No veo ese escenario, no veo nada factible, como INE seguimos con las decisiones en marcha para ese proceso electoral que inicia la primera semana de septiembre. Las elecciones de Coahuila e Hidalgo van a permitir cuáles son las medidas adecuadas y además extenderlas al proceso electoral, pues son casi 21 mil cargos y 96 millones de personas en padrón. En este momento no tenemos ese escenario en la mesa de posponer las elecciones de 2021.

- ¿Cómo valoras el proceso, aunque claramente John Ackerman, uno de los integrantes del Comité de Selección, tuvo una actitud muy complicada?

Respeto la opinión de las y los integrantes del comité, aunque claramente no coincido con una de ellas, me parece que son ataques superficiales, carentes de sustancia y carente de una revisión formal de los expedientes. Mi caso fue especial, pero hubo muchas personas a quienes se hizo señalamientos y hay artículos publicados del comité y de personas de las quintetas, señalando claramente una actitud superficial, violenta y machista. Poner en duda las capacidades o trayectorias no tiene sentido.

- ¿Este proceso ya se consolidó, ya echó raíces y va a evitar que los consejeros tengan sello partidista como inevitablemente ocurría?

Este es un nuevo proceso y tres veces aplicado. Que sea de amplia convocatoria y quien desea y cumpla con los requisitos se inscriba y las calificaciones objetivas del propio comité evaluador lleva a que quien integre una quinteta lo haga por méritos propios y no por apuesta de ningún partido político. A título personal llegamos sin ninguna atadura ni compromiso político. Además, tener votación unánime, el consenso que se logró, legitima a quienes resultamos elegidos.

- ¿Habría que cambiar el modelo de comunicación política, donde cualquiera pueda pagar un anuncio en medios y si tenemos que ser más abiertos a señalamientos contra candidatos?

Creo que como todo modelo es revisable. Antes los partidos gastaban 60% en medios de comunicación con una importante inequidad. A un partido le vendían en un peso y el otro ese mismo spot le costaba mil pesos si no era de sus favoritos. Eso inclinaba la balanza. Estamos mejor porque ahora hay una base equitativa y eso ayuda a nuestra democracia. Es revisable, pero tener un reparto equitativo al menos en 30% es algo importante.

En cuanto a contenidos se establece que no se puede acusar a alguien de un delito, porque es fácil caer en este tipo de comentarios sin tener base o solidez. Pero lo que me interesa en este punto es evitar la violencia por razón de género. Las mujeres somos sujetas a distintas valoraciones. Por eso me parece importante en los medios de comunicación, y los partidos y la autoridad electoral, velar por esto. Es un tema central. Tenemos que debatir estar más enterados, pero también estamos en una época en que las fake news (noticias falsas) inundan las redes sociales.

- ¿El INE está en pañales en control de redes sociales? ¿Cómo entrar al tema de quien crea bots...?

Claramente siento que tenemos que construir soluciones con las que podamos controlar este tema, pero creo que en México estamos en pañales y el mundo está en pañales. No veo cómo en el mediano plazo podamos controlar que, si alguien genera una noticia falsa y con rapidez espectacular, la verdad es que con las herramientas actuales estamos muy descobijados en este tema. Sin duda es un reto que tenemos que enfrentar. Pensar también en cosas como bitcoins, esto no está resuelto y creo que ni se ha planteado. Son retos tecnológicos y el anonimato fortalece no saber quién está detrás de algo así, siempre se puede saber a la larga, pero no van de la mano de la rapidez (para investigar)...

- ¿Cómo darle respetabilidad al INE?

La solidez de los órganos electorales tiene que ver con la independencia, autonomía e imparcialidad con la que tomemos decisiones. Creo que eso es invaluable y la mejor prueba de legitimidad. Al INE se le ha invitado como asesor en otros países, y lo que nos queda como mexicanos es garantizar que se cumpla con la ley, cumplirla cada uno de nosotros, y que la cumplan los partidos. La autoridad electoral tiene la obligación es que se cumpla la ley y la legitimidad la da esta fortaleza de decisiones y se basa en el cumplimiento de la ley.

- Has descrito lo que se necesita para que sea respetable, ¿qué se necesita para que todas las instancias la respeten?

Creo que en los procesos electorales que vimos de varios años atrás, 15 años, son cada vez más complicados, hemos transitado por rutas legales, tenemos alcances para que las transiciones a la democracia sean sin derramamiento de sangre y como ciudadanos tenemos que valorar lo que tenemos y respetar la ley desde la trinchera en la que estemos, porque las y los ciudadanos tenemos que cumplir con la ley y los partidos sin duda, si no se cumple la autoridad electoral debe sancionar. Y dar vista a otras autoridades si así resulta. Tenemos que valorar lo que tenemos y que hemos logrado muchas transiciones sin derramar sangre y eso es un valor en sí mismo.

- En castellano, ¿qué le dices a la gente preocupada por estos señalamientos del presidente López Obrador?

Es respetable como la de cualquier otro ciudadano y ciudadana, respecto a que será guardián de las elecciones me parece muy bien porque no solo él, todos en nuestra calidad de ciudadanos debemos cuidar nuestras elecciones, es una obligación y un derecho. Estamos salvaguardando nuestro derecho para determinar quién gobierna. Indiscutiblemente quien organiza las elecciones es la autoridad electoral, ámbito indiscutible. Competencialmente es nuestra obligación.

- Con el tema del dinero -ahora se revisa con Emilio Lozoya el caso Odebrecht- siempre hay dinero sucio, ¿cómo resolver?

Uno de mis temas centrales es la fiscalización de los partidos políticos que yo lo veo como garantía de la equidad en las contiendas electorales. Se ha mejorado con herramientas jurídicas la forma como la autoridad fiscaliza, ya hay un sistema de contabilidad en línea, informes cada vez más periódicos; sin embargo, el reto fundamental está: en el flujo de dinero en efectivo que no se reporta y en las donaciones en especie.

Me preocupa el lavado de dinero en las campañas electorales y el desvío de recursos públicos a campañas electorales, recursos público ilícitos, no los que lícitamente deben tener los partidos y candidaturas, y también el flujo de recursos de crimen organizado, narcotráfico, a las campañas electorales.

Me preocupa que los servidores públicos lleguen ahí sin estar maniatados y con la idea y total disposición de cumplir sus promesas de campañas y sin compromisos con nadie más.

Para mí, es el tema central es la fiscalización de recursos, hay herramientas como el Grupo de Acción Financiera para Prevenir el Lavado de Dinero que no se ha aplicado a la materia electoral.

También, si bien hay cooperación con distintas instancias, hay que reforzarla, para acercarse información de cómo fluyen recursos a partidos y campañas. Ir de la mano con el SAT, Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, o con las entidades federativas, para compra de inmuebles, vehículos, ellos registran esto, las actividades notariales. Hay que aplicar sanciones independientemente de que ya se haya asumido el cargo, a través del juicio político, porque si se detecta que se violentó algo se pueda remover del cargo.

- La gente está muy preocupada porque hay despachos muy complejos de temas fiscales que con ingeniería luego son más duchos que los expertos de Hacienda, ¿no pasa lo mismo al INE?

Es un tema central para el gobierno mexicano combatir las estructuras jurídicas que operan de manera ilícita, las empresas fachadas, la facturación falsa, creo que es un tema que no se ha atendido de manera electoral, es un problema nacional y no se ha tomado en cuenta en sus dimensiones. Por ejemplo, conocer el beneficiario real, como le llamamos, de quién está detrás de estos entramados jurídicos, a dónde van a dar esos recursos o quiénes son quienes en buena medida pueden hacer estas aportaciones que bajan a una asociación, creo que hemos tenido problemas en México y en el mundo de conocer quién está detrás de empresa tras empresa.

- La decisión que tomó el INE respecto a la firma de documentos por parte del presidente y se sancionó...

No me pronuncio porque está y es probable que regrese, pero es correcto que la autoridad debe estar ahí para que, desde el inicio, haga que la ley se cumpla y por lo menos detener estos intentos que desde otras instancias y con otros instrumentos pretender incidir en la votación de las y los ciudadanos. Queda mucho tiempo para la jornada electoral, pero hay que prevenir cualquier acción con la que se intente comprar o de alguna manera obligar al voto, la compra y coacción del voto, por ello la autoridad electoral debe actuar ya.

- ¿Las mañaneras deben considerarse propaganda política?

Es un tema en que no me puedo pronunciar porque llegará a la mesa del Consejo General del INE conforme se acerque el inicio del proceso electoral y las campañas. Creo que el propio artículo 134 de la Constitución establece con claridad que los recursos públicos deben utilizarse de manera imparcial, no deben usarse para violentar la equidad en la contienda ni favorecer candidatos o candidaturas en el marco de una elección, eso nos da buen parámetro para saber cómo resolver este y otros temas.

Estoy segura que (el tema de las mañaneras) se planteará y llegará al Consejo General. Ya habido elecciones en esta nueva integración y se han tomado diversas medidas, tanto a los medios porque no trasmiten los spots dentro de las mañaneras violentando el modelo de comunicación política como en el marco de procesos electorales en los que las autoridades han decidido si debe o no suspenderse la transmisión de las mañaneras, pero bueno, en este momento me quedaría ahí, porque puede ser materia de alguna acción legal prefiero evitarme el comentario y después no poder participar en esas discusiones.

- ¿Es muy temprano para hablar de fraude?

Desde el andamiaje legal y constitucional no le veo ningún sustento a que se esté hablando de un fraude electoral. Ahora, depende de la actuación certera y clara de la autoridad electoral, pero también de los ciudadanos que respeten. Pero desde el INE no veo ningún sustento para argumentar algo así.

- ¿Nuevos partidos?

La legislación mexicana ha optado desde hace muchos años en el pluripartidismo, incluso desde las diputaciones plurinominales de 1977 con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), y creo que todo eso se ha construido para generar lo pluripartidista, los requisitos están definidos y muy claros. La decisión (para dar luz verde a nuevos partidos) fue postergada por la pandemia y estaremos resolviendo eso en agosto. No podemos tener partidos políticos nuevos después de iniciado el proceso electoral. Si no se cumple con requisitos no hay posibilidad de tener partidos y la aplicación cabal de la ley va a legitimar cada una de nuestras acciones.

(María José Pardo)