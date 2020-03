Preocupa falta de pruebas y contención de coronavirus en el país

El bajo recuento de casos confirmados de coronavirus en México, que apenas se mueve, está generando preocupación a especialistas sobre si las pruebas en el país son adecuadas y si el gobierno está haciendo lo suficiente para prepararse para una epidemia, de acuerdo con un artículo publicado por la agencia Bloomberg.

Francisco Moreno, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de Medicina Interna del Hospital ABC en la Ciudad de México, externó a Bloomberg su preocupación por la falta de pruebas de diagnóstico.

Además, señaló que si en el país hay casos no detectados circulando, la propagación de la enfermedad será brutal, pues la postura del gobierno ha sido en gran medida no implementar esfuerzos de contención y cancelar grandes eventos gubernamentales.

Aunque esta mañana, durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con los mejores expertos en la materia; sin embargo, el especialista mencionó que se debe copiar la detección temprana que están haciendo otros países, porque si crece el problema será difícil de contener.

México solo está evaluando a personas que tienen una conexión directa con alguien que ha viajado a un país considerado de alto riesgo, o que ha estado en contacto con un caso confirmado, dijo Alejandro Macías, el ex comisionado nacional para la influenza en México durante el Brote de H1N1, quien apuntó que es probable que hayan omitido algunos casos y continúen haciéndolo si no aumentan las pruebas.

Suman 5 nuevos casos de coronavirus en México; van 12 en total

La Secretaría de Salud reporta cinco casos nuevos de coronavirus (Covid-19) en México, dos de ellos están en la Ciudad de México, 1 en Querétaro, 1 en Nuevo León y 1 en el Estado de México, los cuales tienen antecedentes de viaje a España y a Estados Unidos. Con ellos aumenta a 12 el número total de casos confirmados en nuestro país.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, indicó que tres de los nuevos casos tienen antecedente de viaje a España, el primero es un hombre del estado de Querétaro, que tiene 43 años de edad y se está dando seguimiento a dos personas que estuvieron en contacto con él. El segundo caso es una mujer de 30 años en la Ciudad de México y el tercero es un hombre de 41 años también en la capital del país.

El cuarto caso confirmado es una mujer de 64 años que habita en el Estado de México y viajó a Estados Unidos. Alomía Zegarra destacó que los cuatro pacientes tienen síntomas leves y por eso están en aislamiento domiciliario.

Alomía Zegarra dijo que el quinto caso es el de Nuevo León, se trata de un hombre de 57 años que viajó a Alemania y España, quien está en aislamiento domiciliario con cinco contactos domiciliarios.

El director de Epidemiología señaló también que la persona del estado de Puebla se catalogó como portador del SARS-CoV-2, ya que dio positivo al virus, pero no presenta síntomas. De cualquier manera permanecerá aislado durante 14 días.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que la declaración de pandemia y el aumento en los casos impacta en la economía mexicana, como indicó la Secretaría de Hacienda, por lo que se implementarán medidas de estímulo a la economía para minimizar pérdidas o anticipar no quedar fuera en las cadenas de valor.

Recordó que el lunes pasado en la Comisión Nacional de Salud tomaron la resolución de enviar un lineamiento técnico más preciso para determinar casos de cancelación de eventos masivos o de concentraciones de gente en espacios públicos, aunque los detalles se darán a conocer mañana en la conferencia matutina.

López-Gatell dijo que las medidas que tomará México respecto a sus fronteras serán con base en las medidas internacionales recomendadas, pero que se informarán oportunamente cuando sea necesario.

"No hay una previsión anticipada de cierre de aeropuertos, puertos marítimos o fronteras como respuesta a esta epidemia, todas las opciones; sin embargo, están consideradas en el análisis técnico de la respuesta y en todo momento vamos a actuar con absoluta transparencia para dar a conocer en tiempo real cuáles son los riesgos que se enfrentan en cada escenario y cuáles son las medidas apropiadas que el gobierno de México decidirá tomar", detalló.

Respecto a la decisión de Estados Unidos de de restringir los vuelos desde Europa, el subsecretario de Salud dijo que no es una medida nueva, sino la extensión de la que se tomó desde que la epidemia estaba sólo en China, aunque alertó que estos cierres pueden causar que se tome a México como país de llegada de connacionales de otros países.

López-Gatell recordó que México no ha restringido el acceso de ningún connacional de otras naciones y que sería "un error garrafal, sin sustento científico, calificar a los connacionales de un país como los causantes de una epidemia".

Jean Marc Gabastou, asesor regional de Emergencias en Salud de la OPS/OMS, dijo que la declaratoria de pandemia ya se esperaba porque hay transmisión sostenida del virus en los cinco continentes, pero reconoció que México ha tomado las acciones necesarias para prevenir los contagios del Covid-19.

Respecto a un mensaje que se compartió en redes sociales en la que se mencionaba que si la gente tiene síntomas de coronavirus no vaya a hospitales y que se aísle en su domicilio, Alomía Zegarra dijo que esta información es falsa y que esas medidas no son para toda la población. "Esto no es algo que esté indicado por la Secretaría de Salud ni por la UIES, esto fue un modelo muy específico que se armó para atención de viajeros internacionales o de nuestros connacionales que estuvieron en el extranjero y regresan ante la posibilidad de que sean casos sospechosos".

"Pero esta no es una instrucción para toda la población, porque si yo soy un mexicano que estoy en Ciudad de México y no he viajado en los últimos 14 días fuera del país, no puedo ser un caso sospechoso, más bien lo que podría tener es influenza y si es así tengo que acudir oportunamente a demandar atención a un centro de salud o a una clínica familiar". Recordó que para que sea catalogado como caso sospechoso de Covid-19, la persona debe tener el antecedente de viaje internacional y que si es el caso y hay síntomas se puede realizar una llamada al teléfono indicado para que le den el seguimiento necesario.

AJ