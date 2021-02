Preocupa a diputados expresiones del Congreso de NL contra Noroña

Con 284 votos a favor, 51 en contra y 47 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados expresó su preocupación por las expresiones del Congreso de Nuevo León que atentan contra la libertad de expresión y constituyen actos de discriminación contra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

284 votos a favor, 51 en contra y 47 abstenciones. Expresa el Pleno preocupación por expresiones del Congreso de Nuevo León que atentan contra la libertad de expresión y constituyen actos de discriminación contra el diputado @fernandeznorona https://t.co/et5y11P9MB — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 24, 2019

El diputado local Luis Susarrey solicitó declarar a los ciudadanos Pedro Salmerón Sanginés y Gerardo Fernández Noroña “personas non gratas” para el estado de Nuevo León, por el desafortunado e indignante comentario de calificar como “jóvenes valientes” a los “cobardes asesinos” del empresario Eugenio Garza Sada, en tanto no ofrezca una disculpa pública y se retracte de sus comentarios.

“Las palabras del exfuncionario nos ofendieron a todos los nuevoleoneses, que valoramos, admiramos y reconocemos la altura de miras y liderazgo que Don Eugenio Garza Sada tuvo a lo largo de su vida, donde sin duda alguna dejó una huella imborrable que lo ha convertido en un histórico de esta ciudad”, aseguró el Legislador, de acuerdo con un comunicado del Congreso.

“Lo más preocupante para la sociedad es que lo dicho por Salmerón, no es un señalamiento personal, es una conciencia colectiva de quien gobierna hoy, porque es inaceptable que también alguien como Gerardo Fernández Noroña diputado federal, afirme categóricamente que el comando que intentó secuestrar a Don Eugenio Garza Sada y lo mató, es un puñado de valientes. Este tipo de ciudadanos son No Gratos ni en la ciudad ni en todo México.

“Es por lo anterior, que no podemos mostrarle consideración alguna a quien desde su posición, quiso utilizar una dependencia pública para intentar imponer su visión personal sobre un suceso histórico. Además, de quien a pesar de lo polémico de sus declaraciones ha reafirmado su posición y lo dicho sobre aquellos jóvenes asesinos”, aseguro Luis Susarrey.

“No bastan las disculpas del nuevo titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM), si quien realizó la ofensa justifica sus comentarios argumentando que la derecha del país ha orquestado lo que el llama un “linchamiento mediático”, desviando la atención del contenido de su artículo, que sin duda, como neoleoneses nos indigna”, finalizó el Diputado.

La propuesta fue votada a favor por la mayoría de los diputados: contó con 30 votos a favor, 2 en contra -de los morenistas Celia Alonso y Armando Torres-, y 3 abstenciones -de los petistas Asael Sepúlveda y Lupita Martínez y del priista Zeferino Juárez-.

Fernández Noroña respondió en un artículo publicado en Facebook: “Que la derecha me considere y me señale como “persona non grata”, es para mí un timbre de orgullo. Pero que se enmascaren queriendo hacerlo a nombre del pueblo de Nuevo León, simplemente no se los tolero”.

Pleito en la Cámara

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se analizó el Primer Informe de Gobierno en materia de Política Interior y la discusión de la reforma para prohibir la condonación de impuestos, Gerardo Fernández Noroña, subió al pleno para solicitar la petición de que se incluyera en el acta de la sesión anterior las alusiones que se hicieron hacia su persona, ya que presuntamente la diputada panista Annia Gómez, habría realizado una señal obscena en contra del diputado por lo que se creó un conflicto entre la bancada parlamentaria del PAN en contra del diputado del PT.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña protagonizó una trifulca con legisladores del PAN en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados. La situación que se suscitó en el Pleno del recinto de San Lázaro se debió porque el legislador petista se inconformó con las señas que realizó la diputada albiazul Annia Gómez Cárdenas.

El panista Raúl Gracia Guzmán se levantó de su curul para reclamarle directamente al diputado petista, personas tuvieron que intervenir para que la situación no escalara.

AJ