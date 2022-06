¡Pregúntale a Ebrard! Canciller da a conocer su Whats para contestar dudas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer su número de WhatsApp con el fin de que la ciudadanía le envíe peticiones o inquietudes respecto a las acciones que realiza en la cancillería.

“Aquí estoy contestando algunos mensajes por WhatsApp, ¿cómo están? Para tener una relación más directa y poderles explicar en qué estamos, qué estamos haciendo. Escríbeme y te contesto y si no te contesto luego, luego, luego es que estoy en algo, pero trato de contestar lo más pronto que pueda”, señaló en una transmisión de Facebook.

Asimismo, el canciller anunció que las transmisiones en redes sociales para platicar con las personas seguirán siendo recurrentes en su agenda y añadió que estas las hará una vez a la semana.

Durante la sesión en la que anunció esto, se le cuestionó si en verdad era él quien estaba contestando los mensajes a lo que el funcionario hizo un ademán como si buscara a alguien más en su oficina dando a entender que era el único en el lugar.

“Me están preguntando que si estoy en este chat…¡sí, soy yo el que está en este chat! No hay nadie. Estoy aquí. ¿Por qué es importante? Vas a preguntarme, ¿por qué está haciendo esto? Porque luego es muy difícil comunicarse, o sea, cómo me entero lo que ustedes necesitan, critican, proponen si no es por ésta vía, hay que dedicarle tiempo”, señaló Marcelo.

Por último, Ebrard anunció que los temas en los que los mexicanos le han mostrado más interés es sobre los nuevos pasaportes electrónicos, la invasión de Rusia a Ucrania, la vacuna contra la viruela del mono o los vehículos eléctricos.

PRESIDENCIABLES EN TOLUCA

El pasado domingo los principales contendientes a la candidatura de morena por la presidencia en 2024 quienes son el secretario de Gobernación, Adán August; el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se reunieron en Toluca para el evento Unidad y Movilización para que Siga la Transformación.

Esta reunión fue convocada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado la cual se llevó a cabo en la explanada del Teatro Morelos en el centro de la capital mexiquense.

Se calculó que al evento llegaron un aproximado de 250 autobuses provenientes en su mayoría de diversos municipios del Edomex, así como del estado de Tabasco y de la CDMX con el fin de demostrar la fuerza de dicho partido en la actualidad.

A dicho evento no asistió el senador Ricardo Monreal quien en días pasados ha anunciado su interés por participar como candidato de Morena a la presidencia, sin embargo quien sí asistió fue el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo.

Por último, arribaron a la capital mexiquense los aspirantes a la gubernatura de Toluca para 2023 de Morena: Horacio Duarte, Higinio Martínez y Delfina Gómez.

CAO