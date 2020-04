"Prefiero perder un sueldo a perder mi salud o mi vida"

"Prefiero perder un sueldo que perder mi salud o hasta mi vida", enfatizó Luz María, enfermera del Hospital Pediátrico de Tacubaya, a quien no le han permitido dejar de laborar y permanecer en su casa a pesar de que tiene 66 años y entra en el grupo de personas con riesgo de complicaciones por covid-19.

La exigencia de Luz es la misma que hacen varias de sus compañeras que también trabajan en este hospital de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya que no se les permite dejar de trabajar a quienes tienen riesgo, a pesar de que está indicado en un acuerdo de la Secretaría de Salud.

El pasado 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que se establecen acciones extraordinarias por la emergencia sanitaria a causa de covid-19, en el cual se señaló que "el resguardo domicialiario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, enfermedad renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial".

Luz María tiene 66 años de edad, por lo que entra en el rango de personas vulnerables ante el covid-19 y por eso busca que le otorguen ese permiso para dejar de laborar durante esta pandemia. En su otro trabajo en el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado ya le dieron este permiso, pero en el Hospital de Tacubaya no ha tenido éxito.

"No me lo están dando, en la gaceta dice que por edad no deben estar los mayores de 60 años; sin embargo aquí no lo aplican, ellos ya le cambiaron y dicen que tienen un comunicado en el que señala que a partir de 68 años, ése fue cuando comenzó la contingencia, después le bajaron", declaró enojada por no tener el apoyo que requiere en este momento.

Su preocupación aumenta porque tampoco les están dando el equipo indispensable para protegerse, sólo cuentan con un cubrebocas para toda su jornada laboral. "Sí nos están exponiendo, porque no nos están protegiendo como deberían, yo pienso que hasta en el área mínima deberíamos tener debajo del uniforme que llevamos, una bata, una gorra, unos goggles, cubrebocas y botas", comentó.

La enfermera, quien tiene 27 años de servicio, dijo que desde mayo del año pasado tampoco les están dando su bono de riesgo de infectocontagiosidad en el hospital, el cual también exige que se restablezca porque está en contacto con niños que tienen secreciones o a los que se les hacen drenajes, por lo qué hay peligro de contagios.

Luz María está a la espera de que las autoridades del hospital y del sindicato le den una respuesta a su solicitud de permanecer en casa durante esta pandemia, pero si ésta no es favorable, ya analiza la opción de pedir una licencia sin goce de sueldo, que implica un golpe a su bolsillo, pero la mantendría a salvo del covid-19.

"Para qué quiero el dinero si no voy a tener salud ni vida", dijo esta enfermera, a quien no sólo le preocupa su bienestar, sino también el de su familia, ya que vive con su hija y su nieto, quien tiene varias alergias.

En el Hospital Pediátrico de Tacubaya ya se atendió a un niño sospechoso de covid-19 y el personal entrevistado indica que a una de las trabajadoras le hicieron la prueba para ver si tiene este virus, situación que encendió las alarmas, a pesar de que el nosocomio no es uno de los que se reconvirtieron para atender a pacientes con el virus Sars-CoV2.

Otra enfermera, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias, vive una situación similar a la de Luz, ya que tiene una patología por la que tendría que permanecer en casa durante esta pandemia, pero tampoco le han dado la autorización.

"No hay insumos y se nos está prohibiendo un derecho que tenemos a resguardarnos, porque a final de cuentas tenemos sintomatología que esto (el covid-19) agravaría", enfatizó.

Ella lleva seis años trabajando en el Hospital de Tacubaya y le preocupa la falta de equipo de protección, ya que sólo les están dando un cubrebocas sencillos para su turno de 12 horas, cuando se deberían de cambiar por lo menos cada dos horas.

Lo único que pide esta enfermera es que le den permiso de resguardarse durante la emergencia por covid-19, le preocupa que pueda haber algún caso que no se detecte en el hospital y que haya contagios, lo que podría ser grave por el problema de salud que tiene.

"Yo quiero que se me respete lo que me dijo el ISSSTE, que por mi patología yo no puedo exponerme más allá y que tengo que estar en mi domicilio. Uno, porque tengo hijos pequeños y dos, por la patología que tengo, ya que soy más susceptible a contagiarme y a que se pueda complicar", destacó.

(María José Pardo)