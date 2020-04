Precariedad hospitalaria impedirá respuesta efectiva contra el covid

Hay razones de preocupación sobre la capacidad de respuesta de nuestro sistema hospitalario para atender a los pacientes de covid-19 pues la disponibilidad de camas, incluidas las del sector privado, apenas es de 1.4 por cada mil habitantes, lo cual contrasta con lo que ocurre en Europa y Asia.

En España hay 3, en Italia 3.2, en China 4.3 y "y si nos vamos a Corea del Sur y Japón tienen casi 10 veces más el número de camas por cada mil habitantes". Es la voz de alerta que lanza el doctor Eduardo González Pier, quien fue subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud y actualmente es integrante del Centro de Desarrollo Global.

Al participar en la Mesa de Opinión El Heraldo-La Silla Rota, González subrayó que a diferencia de países que ya experimentaron la pandemia, el sistema de salud en México, y en particular el subsistema de salud hospitalaria, es más precario y señaló: "Va a ser mucho más rápida la saturación de un sistema de salud como el de México que lo que ha sucedido en los países europeos y en los países asiáticos".

También participante en ese espacio de análisis, el doctor Héctor Patiño, jefe de la División de la Coordinación de Segundo Nivel del IMSS, destacó que ya estamos entrando a la parte crítica de la pandemia. "En los próximos 8, 10 o hasta 14 días estaremos viendo tal vez la parte crítica de este problema". Dijo que el IMSS cuenta con 120 hospitales para atender covid-19.

González Pier reconoce los esfuerzos que se están realizando para fortalecer las capacidades hospitalarias y considera que es prematuro saber si eso será o no suficiente. Detalló que hay 170 mil camas en los sectores público y privado y entre el 75 y el 80 por ciento son del sector público

"La información que hemos visto es que la progresión de casos ha sido más lenta de lo que se observó en otros países en las etapas tempranas. Cuándo va a haber demasiados casos todavía no sabemos pero también hay que tomar en cuenta que en nuestro país nuestro sistema de salud es fragmentado, tenemos muchos jugadores que integran el sistema hospitalario"

Precisó que si bien el IMSS y el ISSSTE, que son instituciones centralizadas, tienen una capacidad comprobada; también está el resto del sistema público a cargo de los estados. Indicó que cada uno tiene sus distintas particularidades pues hay entidades que están muy organizadas y otras no tanto.

"Ese promedio de camas por mil habitantes (1.4) si lo desdoblamos tenemos estados con muy buen equipamiento y capacidad hospitalaria mientras otros, los pobres, que están en situación mucho más difícil", mencionó.

En su opinión, una mala situación sería tener un foco de contagio en una zona con poca capacidad de respuesta. "Ahí es donde vamos a tener los principales problemas. En las zonas urbanas hay más capacidad porque hay hospitales con alta tecnología, médicos y enfermeras mejor capacitados".

Para el ex servidor público, es una gran ventaja no ser los primeros en padecer el coronavirus y observar lo que se ha hecho en otros países, tomar precauciones y entender las experiencias positivas y las no tan positivas.

"Principalmente se trata de preparar al sistema hospitalario. Hemos tenido más tiempo para hacerlo y eso quiere decir reforzar la atención, reconvertir camas de pacientes que no tengan una situación crítica, reforzar la atención en terapia intensiva".

Insiste en la necesidad de fortalecer cada una de las cadenas de atención; "se está tratando de contar con más camas en hospitales inflables, y otras estrategias. En resumen, fortalecer la oferta hospitalaria y en materia de demanda tratar de contener y procurar que solo los pacientes que necesiten los recursos escasos de médicos y enfermeras especializados y equipo lo hagan".

En su opinión no será posible habilitar hoteles como hospitales, como lo mencionó el miércoles el subsecretario Hugo López-Gatell, toda vez que no han sido diseñados para ese fin. "¿Se imagina como se va a meter una camilla en los elevadores?".

Faltarán equipo y recursos humanos

Destacó que a pesar de los esfuerzos que se hacen en el mundo para producir los materiales médicos que se necesitan, va a haber más necesidades que capacidades para surtir a todos los países y a todos los hospitales con equipo como los ventiladores. Y destacó que el principal cuello de botella que podremos tener sobre todo en las zonas con poca capacidad de respuesta, va a ser de recursos humanos, "falta de médicos y enfermeras capacitadas".

De acuerdo con el estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) "Health at a glance. 2019", en México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes en comparación con el promedio de los otros integrantes del organismo, que es de 3.5. Y en materia de enfermeras hay 2.9 frente a 8.8 de la OCDE

Hizo hincapié en la necesidad de proteger al personal médico.

"Yo creo que el paso número uno para generar tranquilidad, confianza y poder, es contar con estos altos niveles de atención y asegurarnos de que médicos y enfermeras estén debidamente protegidos para cuidar a los enfermos. El segundo paso sería fortalecer capacidades del personal médico con el que ya se cuenta y por otro lado buscar personal médico que no esté activo que podría apoyar. Son varias estrategias. Es protección, es capacitación de lo que tenemos y ampliación de capacidades a través de médicos y enfermeras que podrían activarse".

Nuestras acciones de este momento se verán reflejadas para bien o para mal: IMSS

Por su parte, Héctor Patiño Rubio, jefe de la División de la Coordinación de Segundo Nivel del IMSS, apuntó que estamos comenzando la parte crítica de la pandemia, pues los casos y la curva de confirmados se ha ido elevando.

"En los próximos 8, 10 o hasta 14 días estaremos viendo tal vez la parte crítica de este problema, todo esto por el tiempo de incubación del virus al interior del cuerpo, es decir, ahorita estamos viendo la situación de los que se expusieron hace 8 a 10 días atrás, entonces, ahorita ya tenemos aproximadamente 1,500 confirmados y estos a su vez, si no se toman las medidas preventivas, estarán contagiando a otros tantos que van a manifestar el problema más adelante. Por eso es en que insistimos en la importancia de que en este momento crítico es donde se puede tomar las acciones que veremos reflejadas para bien o para mal".

Indicó que en el IMSS tienen 148 casos positivos y un total de 10 mil 182 sospechosos quienes estarán en vigilancia por si requieren hospitalización o cuidados como padecimiento grave.

Agregó que la situación del hospital de Monclova, en donde hubo un brote infeccioso, se está abordando; dijo que es la primera vez en esta pandemia en la que se comienza a percibir una situación crítica al interior de un hospital.

Aseguró que los protocolos de atención se trabajaron con anterioridad y se difundieron para que se implementaran con anticipación en los hospitales pero apuntó que finalmente estamos en una contingencia nueva, "pero tengan la seguridad de que el IMSS ha redoblado esfuerzos en ese sentido para la protección de trabajadores y derechohabientes".

Dijo que hasta el jueves había 26 casos confirmados de trabajadores contagiados de covid-19 y dos han perdido la vida.

Insistió en que el IMSS se ha preparado con 120 hospitales que van a dar atención directa a pacientes que requieran hospitalización por sospecha de covid-19 o confirmados; "en estos hospitales estamos constantemente buscando que se generen los espacios suficientes para que el paciente pase directamente si requiere hospitalización, para evitar que se propague la enfermedad, y estamos vigilando constantemente los recursos para fortalecer la atención médica.