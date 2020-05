Prácticas para prevenir contagios de coronavirus en centros de trabajo

Algunas empresas optaron por mandar a su personal a trabajar desde casa como medida de prevención ante el brote de coronavirus, pero otras, por su naturaleza o por decisión de los altos mandos, no implementaron dicha medida, por lo que es importante saber cómo actuar para prevenir los contagios de Covid-19 dentro de los espacios laborales.

Resulta importante saber qué hacer desde antes de acudir a los centros de trabajo, por lo que se recomienda que antes de ir al trabajo se tomen las siguientes medidas:

1) Si presentas cualquier síntoma de Covid-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) no deberás acudir al trabajo y tendrás que llamar al teléfono de atención a Covid-19 de tu comunidad o al centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. Es importante que no acudas a tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás

2) Si has estado en contacto con personas infectadas, te has encontrado en el mismo lugar en el que se presentó un caso o has compartido espacio con otra persona sin guardar la "sana distancia", tampoco deberás acudir a tu puesto de trabajo, incluso si no presentas síntomas, pues deberás estar en cuarentena por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tendrás que realizar un seguimiento para ver si aparecen signos de la enfermedad

3) Debes recordar que existen factores que te hacen más propenso a padecer Covid-19, por lo que si eres de edad avanzada, estás embarazada o padeces hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, tampoco deberás acudir a tu espacio de trabajo.

Si puedes hacer tus tareas a distancias, hazlo, pero en caso de no poder por la naturaleza del empleo, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal

Así mismo, el Gobierno de España recomienda que se tomen las siguientes acciones durante el traslado:

1) Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros (la sana distancia)

2) Si vas al trabajo caminando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla, pero eso sí, guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.

3. Si te tienes que desplazar en un transporte público, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.

4. Si tomas un taxi, mantén la mayor distancia posible entre los ocupantes.

5. En autobús, en transporte público, metro o tren deberás guardar la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el conductor deberá velar porque se respete la distancia interpersonal. Es recomendable usar un cubrebocas si vas en transporte público.

¿Qué hacer cuando ya te encuentres en la oficina?

El pasado 24 de abril, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó una guía de acción para los centros de trabajo ante el Covid-19 y entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

+ Orientación, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propagación del coronavirus Covid-19

+ Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

+ Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

+ No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

+ No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

+ Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.

+ Ventilar y permitir la entrada de luz solar.

+ Modificación de hábitos, entre los que están la distancia mínima de 1.5 metros entre las personas y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas trabajadoras

+ Evitar el hacinamiento (agrupación de varias personas) en espacios y garantizar la oferta permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos.

+ Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas.

Recuerda que la sana distancia y la buena higiene son fundamentales para prevenir el contagio del nuevo coronavirus Covid-19.