Posteos comprometen a políticos en redes... y acusan "me hackearon"

"Me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas, fui hackeado en la madrugada, diciendo que -todavía no termino de leer el post- que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio, todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado", dijo Samuel García en el video.