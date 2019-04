Posponen dictamen en favor de familias de niños con cáncer y toman tribuna

REDACCIÓN 26/04/2019 02:40 p.m.

La aprobación del dictamen a favor de que padres de niñas y niños con cáncer puedan gozar de licencia laboral para realizar los cuidados médicos correspondientes se pospuso en la Cámara de Diputados por lo que legisladores de oposición a Morena tomaron la tribuna este viernes.

En México, cada año se registran alrededor de 180 mil casos de cáncer, 90 mil personas fallecen por esta enfermedad.

El cáncer es una de las enfermedades que más aquejan a la población del mundo, 1 de cada 6 muertes es de cáncer, siendo la segunda causa de muerte con 9.6 millones de personas en el 2018.

La diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, criticó que se pospusiera el dictamen a favor de que padres de niñas y niños con cáncer puedan gozar de licencia laboral para realizar los cuidados médicos correspondientes

Los principios de @lopezobrador_ para la #4T son "No mentir, no robar y no traicionar"... se miente al meter dos reservas diferentes con el mismo horario, y se traiciona a niñas/os con Cáncer al pretender, con argucias presupuestales, posponer este dictamen #ElCáncerNoEspera.

Los principios de @lopezobrador_ para la #4T son "No mentir, no robar y no traicionar"... se miente al meter dos reservas diferentes con el mismo horario, y se traiciona a niñas/os con Cáncer al pretender, con argucias presupuestales, posponer este dictamen #ElCáncerNoEspera pic.twitter.com/z1ulp64EEd — Martha Tagle (@MarthaTagle) 26 de abril de 2019

Tras la toma de tribuna durante la discusión de reformas para otorgar licencias a padres y madres trabajadoras con hijos con #cáncer, la Mesa Directiva declaró un receso en #SesiónDiputados.



??#FotosCongreso



Tras la toma de tribuna durante la discusión de reformas para otorgar licencias a padres y madres trabajadoras con hijos con #cáncer, la Mesa Directiva declara un receso en #SesiónDiputados.



??La información en @NoticiaCongreso pic.twitter.com/0SPO3dxouF — Canal del Congreso (@CanalCongreso) 26 de abril de 2019

PRI critica a Morena

El Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro lanzó un tuit en el que acusó a sus pares de Morena de hacer trampa en la cámara baja para frenar el apoyo a las madres y padres de hijos con cáncer. Están mintiendo y traicionan al pueblo, meten dos oficios en el mismo minuto.

Los @DiputadosMorena hacen trampa en la @Mx_Diputados para frenar el apoyo a las madres y padres de hijos con cáncer. Están mintiendo y traicionan al pueblo, meten dos oficios en el mismo minuto. #ElCáncerNoEspera pic.twitter.com/FUjMrhp7ZX — Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) 26 de abril de 2019

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Barrera Fortoul, fijó postura por el Grupo Parlamentario de ese partido en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo.



Indicó que las cifras y la estadística que aquí todos los oradores hemos vertido, deben de generar conciencia, nos deben de mover, ninguno estamos exentos de vivir un caso cercano, y hoy es nuestra obligación pelear junto a estas niñas y niños, y convertir su batalla en nuestra batalla, más allá de legisladores y partidos, como mexicanos, como padres y como madres.

En la iniciativa se busca acompañar a 9 mil 750 padres, de decir, tomarlos de la mano para acompañarlos en este proceso, y que a través de la reforma que se tiene a tres leyes, puedan contar con el 60 por ciento de su salario.

"Está comprobado por los expertos que si nuestras niñas y niños tienen la posibilidad de tener a su lado a un ser amado, tienen sin duda una mayor oportunidad de salir adelante de esta pesadilla. Si tu madre o tu padre te toma de la mano, sin duda, nada es imposible".

"Sabemos bien que un trabajador está expuesto a ser despedido justificadamente por faltar más de tres veces en un periodo de 30 días, como aquí se ha dicho.

"¿Pero qué pasa cuando este hombre y esta mujer se ven en la necesidad de ausentarse por acompañar a su niño, cómo te divides, cómo decides?

Pidió no retrasar más la aprobación del dictamen, "no la regresen al Senado y no tengamos un pretexto más para no apoyar a estas madres y padres que están el día de hoy pidiéndole a Dios que ustedes y todos nos toquemos el corazón".

La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal resaltó: "No es posible que por 250 millones de pesos al año, estemos ya determinando la muerte de muchos de estos niños que en este año esperaban ser acompañados por sus padres, después de ser aprobado este dictamen".

Polémica

Nos comentan nuestros amigos de los medios de comunicación que el @CanalCongreso y la transmisión de la @Mx_Diputados quita el audio de nuestras participaciones y protestas. Lamentamos que se promueva la CENSURA y se atente contra las libertades. #ElCáncerNoEspera pic.twitter.com/WejaerZw8l — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) 26 de abril de 2019

LEA TAMBIEN Problema de desabasto vs cáncer infantil, solucionado El sector Salud afirma que se hizo todo lo necesario para garantizar que los menores recibieran los medicamentos que requieren como parte de su tratamiento

LEA TAMBIEN ¿Eres propenso a contraer cáncer? Así lo puedes anticipar Durante 2018, el cáncer registró un total de 190 mil nuevos pacientes, en tanto que fue la causa de muerte de más de 83 mil mexicanos

AJ