Pospone INE registro a nuevos partidos para finales de agosto

Por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron prorrogar el registro de nuevos partidos políticos hasta 31 de agosto en lugar de julio, por la emergencia sanitaria; toda vez que por esta razón no todas las asociaciones que aspiran a un registro han podido celebrar la totalidad del numero de reuniones que establece la ley electoral.

Tras la exposición del proyecto de acuerdo y las opiniones de algunos consejeros, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que esta “es una decisión inconveniente e inédita, pero llegar al primero de julio con lo que mandata la ley es imposible”, argumentó. “Otorgar registros el primero de julio solo podría ocurrir si el INE en automático regala los registros y eso no lo vamos a hacer, porque el registro se entrega a quien cumplió. La realidad es que eso hoy eso es imposible por eso se recalendariza el trabajo. Soy enfático en que no vamos a regalar registros; los registros los dan los ciudadanos”.

Córdova celebró que la decisión se haya tomado por unanimidad incluidos los representantes de partidos políticos, “porque estamos en una situación que no pedimos, pero tenemos que afrontar”, subrayó. “Nuestra responsabilidad es que ojalá el primero de septiembre sepamos quiénes van a ser las instituciones que pretenden competir por el voto el próximo año, pero ya cumpliendo todos los requisitos, sin regalar nada”.

La consejera Adriana Favela agregó en su momento que “si no estuviéramos en esta contingencia el procedimiento seria normal y se trataría el tema en junio para otorgar registros en julio. Pero no por la contingencia vamos a flexibilizar los requisitos”, señaló y sugirió que aquellas agrupaciones políticas que estén en desacuerdo, están en su derecho de acudir al Tribunal Electoral.

El proyecto aprobado señala que “Entre el veintiuno y el veintiocho de febrero de dos mil veinte, siete organizaciones presentaron su solicitud de registro, conforme a lo siguiente:

Y agrega “en virtud de lo anterior, es necesario hacer una modificación al calendario de fiscalización para la dictaminación de las siete (7) organizaciones de la ciudadanía que pretenden constituirse como partido político nacional establecido en los similares CF/014/2019 y CF/03/2020”.

Y adelanta “en razón de lo anterior, serán materia de fiscalización y pronunciamiento de este Consejo General, en un primer momento, las siete 7 organizaciones de la ciudadanía que presentaron su solicitud formal de registro para constituirse como partido político nacional, es decir, las siguientes:

En un segundo momento, se emitirá un dictamen en el que este Consejo General se pronuncie respecto de las restantes organizaciones de la ciudadanía que manifestaron su intención de constituirse como partidos políticos nacionales, así como lo relativo a los informes presentados por las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, por los meses de marzo a aquel en el que se resuelva sobre la procedencia de registro como partido político nacional”.

Esta resolución atañe a los siete partidos mencionados entre los cuales destaca el del ex presidente Felipe Calderón (Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.), el ex partido Encuentro Social (Encuentro Solidario), Redes Sociales Progresistas, A.C. (de la maestra Elba Esther Godrillo); y Fundación Alternativa, A.C. (del ex priista César Augusto Santiago).

(Karla Alva)