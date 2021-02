Pospone IMSS discusión de plan que detonó renuncia de Germán Martínez

En la sesión del próximo 25 de junio, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no discutirá el tema del despido de más de 6 mil trabajadores de la nómina de mando que se indica en el Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional que presentó la Secretaría de Hacienda, documento que causó la renuncia de Germán Martínez Cázares.

LA SILLA ROTA dio a conocer el pasado 21 de mayo que este programa de rediseño fue el que aceleró la salida de Martínez Cázares de la dirigencia del IMSS, ya que en él se indica que se reorientarán las funciones de las delegaciones del IMSS hacia Oficinas Técnicas de Representación, con lo que Hacienda proyectó ahorrar 254 millones 634 mil 825 pesos en disminución de nómina de mando, que equivale a 35% del total, que es de 732 millones 340 mil 468 pesos.

El plan incluye reducir la contratación de plazas homólogas y suprimir las Coordinaciones de Asesores y secretarios particulares. El rediseño en la estructura de la nómina de mando incluye la reducción de 16% de las plazas, lo que equivaldría a un ahorro de 128 millones 702 mil 284 pesos.

El actual director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó: “No lo vamos a ver en este momento e incluso hice una comunicación a Hacienda en ese sentido porque la propia entrega recepción no me permitía a mí hacer una revisión profunda de ese programa y en la convocatoria que ya debe de haber empezado a circular para el Consejo Técnico del 25 ya no estará incorporado ese tema. No significa que no vaya a estar, simplemente no para la sesión del 25”.

Indicó que el área en la que analizan los recortes es con los trabajadores de confianza y en duplicidades, ya que con esos recursos se podría invertir en personal médico y en infraestructura.

Destacó que el rediseño y el recorte de plazas “pues sí lo vamos a hacer, pero me refiero a personal de confianza y de lo que se ha estado revisando en todos lados, pero ya con un planteamiento ahora sí que 100% IMSS. Pero no hay una intención de buscar hacer reducciones en personal médico y demás, incluso lo que se ha estado diciendo de IMSS-BIENESTAR, no es producto de IMSS-BIENESTAR, es un asunto que empezó a ocurrir desde abril con el cierre de las clínicas pero eran contactos por honorarios”.

Estas acciones forman parte del plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y causaron choques con el ex director del IMSS, Germán Martínez, quien acusó en su carta de renuncia que “algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

cmo