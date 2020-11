"Positivo, el doble de plazas para aspirantes a médicos residentes"

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) ve como positivo el que se abran 18 mil 929 plazas para quienes realicen el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas; sin embargo, enfatizaron que esperan que haya condiciones para su formación y que no terminen siendo sólo mano de obra barata para salud.

El gobierno dio a conocer este jueves que para este año se abrirán el doble de plazas para la formación de médicos especialistas, quienes serán seleccionados a través del ENARM. En 2019, ingresaron 9 mil 480 y para este año serán admitidos 18 mil 929.

En entrevista con La Silla Rota, Amparo Vera representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, declaró que, tras el anuncio del gobierno, los integrantes de la ANMR están de acuerdo en que se haya aumentado el número de plazas, ya que era necesario porque hay un déficit en la formación de especialistas.

Sin embargo, expresó que les preocupa cómo se desarrolló la estrategia y si se hizo una revisión previa sobre las problemáticas que ya había en las plazas, ya que algunas no contaban con aval de alguna universidad, en otros casos los hospitales no cuentan con los recursos y en otras no hay profesores para que tengan la formación adecuada.

Eso es lo que nos preocupa, el hecho de que se vayan a aumentar plazas y no tengan la seguridad de que van a contar con todo lo que se requiere para una formación de calidad y un recurso humano en salud. que tengan un aval universitario, que tengan profesores, que tengan un espacio físico, que realmente el hospital esté capacitado para formarlo y no solamente que se termine siendo, como hasta ahorita en muchos casos, mano de obra barata para salud

"No queremos que se nos vea como una mano de obra barata, sino como recursos humanos en salud que se están formando para dar un servicio de calidad luego como especialistas en la salud de México", enfatizó.

Vera manifestó que en teoría es una buena estrategia del gobierno, pero se tendrá que ver qué tan viable resulta en la práctica. Explicó que desde septiembre recibieron una carta de un colectivo que se llama Por la salud de México actuemos ya, en el que los colegios médicos expresaron su preocupación sobre qué va a pasar con ese número de egresados, si va a haber plazas para que trabajen como especialistas y el proceso de contratación.

Porque no nada más es crear especialistas, sino saber dónde los vas a colocar, cómo les vas a pagar, todo el proceso que requiere una formación de recursos humanos. En lo cual estamos completamente de acuerdo porque hay muchos compañeros que no han conseguido base. La cuestión laboral postgraduación es algo que se tiene que considerar

Otro tema que ha sido cuestionado es si hay las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el ENARM del 7 al 12 de noviembre, debido a la pandemia de covid-19. Al respecto, la representante de la Asamblea dijo que no se podía retrasar más porque todo el proceso de selección de los aspirantes requiere de un tiempo y si se posponía se iba a atrasar todo el proceso de residencias, lo que podría afectar en la atención, ya que no iba a haber personal para sustituir a quienes terminaron su residencia.

(MJP)