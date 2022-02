Posdoctorados en vilo; Conacyt quita apoyos y pide regresar dinero del SNI

"Llegó enero y nos dejaron de pagar a todos los posdocs Conacyt, bueno, no a todos, esto es parte de la confusión, porque hay un puñado, a unos 10 que sí les pagaron, pero a los demás no. Entonces uno compañeros le escribieron al Conacyt para preguntar por qué no nos estaban pagando y Conacyt contestó que es porque están en incumplimiento del artículo 62 del reglamento del SNI", detalló Daniela.