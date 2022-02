Portadores de 200 grs. de mota librarán sanción; persiste criminalización, advierten

La regulación del cannabis vuelve a ponerse sobre la mesa en el Senado de la República y aunque en el nuevo anteproyecto uno de los principales cambios es que no se sancionará penalmente a quien porte hasta 200 gramos para autoconsumo, legisladores consideran que se sigue criminalizando a los usuarios.

La Silla Rota dio a conocer este martes el anteproyecto de dictamen de las Comisiones unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, que presenta algunos cambios en comparación con los documentos que se analizaron previamente.

Una de las principales modificaciones es que se especifica que no se sancionará penalmente a quien porte hasta 200 gramos de cannabis para uso personal, en este caso, la persona se hará acreedora a una sanción administrativa.

De acuerdo con el documento, se mantiene el permiso para que los usuarios porten hasta 28 gramos para autoconsumo. En caso de llevar más de 200 gramos y hasta 28 kilogramos, esa persona podría pasar entre tres y seis años en prisión y sería sancionada también con una multa que va de los 80 a los 300 días.

Respecto a las sanciones, en el artículo 194 se elimina un párrafo en el que se indica que "en el caso de pueblos, comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación que por sus condiciones o características étnicas sean afectadas sólo se impondrá una multa y destrucción de cultivo en caso de siembra".

En la nueva propuesta de los legisladores vuelve a aparecer el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis para ser el que se encargue de impulsar diversas acciones relacionadas con la regulación, esto después de que fue eliminado en anteproyectos anteriores pues se buscaba dejar en manos de la Comisión Nacional contra las Adicciones esta labor.

Otro de los cambios es que "se sugiere la supresión de la licencia para exportación o importación, asimismo, en congruencia, se propone incluir la prohibición expresa para importar y exportar cannabis psicoactivo para el uso lúdico, que es aquel que la ley que nos ocupa regula".

En tanto, en el anteproyecto de dictamen se mantiene que las agrupaciones cannábicas se pueden constituir con un mínimo de dos y máximo de 20 personas mayores de 18 años y el permiso para tener hasta seis plantas de cannabis.

La senadora Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, indicó que aunque este nuevo anteproyecto presenta avances en el sentido de que en técnica legislativa mejoran de manera sustancial varios de los preceptos, aún hay otros temas por resolver.

"Me parece que todavía sigue conservando varios de los principales problemas que han mantenido detenida esta regulación en materia de cannabis, la principal es que no se descriminaliza a los usuarios, es decir, aunque se aumenta la posesión a 28 gramos y se establece una sanción administrativa de 28 gramos y 200 gramos, estos sigue permitiendo que se persiga y se criminalice a los usuarios cuando en el consumo de otras drogas legales como el alcohol y el tabaco no sucede".

Tagle Martínez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las personas tienen derecho a consumir lo que consideren y no deben ser perseguidas por eso.

Señaló también que sigue habiendo una sobreregulación, pues la Ley Federal de Regulación de Cannabis genera una gran cantidad de regulaciones y además burocracia innecesaria, como la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis.

"A final de cuentas no cambió el fondo del problema, que es que las personas que se asocien para el consumo de cannabis no se les permitiría la producción para autoconsumo y se les dejarían solamente licencias para la transformación y producción. Ahí puede haber intereses de tipo económicos y no necesariamente garantizar a los consumidores que se asocien para poder producir y consumir su propia producción, entonces sigue habiendo uno de los principales problemas", enfatizó Tagle Martínez.





DESTRABAN ANTEPROYECTO; LO CIRCULAN EN COMISIONES

Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado distribuyeron este martes 15 de febrero el anteproyecto para regular cannabis.

Les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.





Este dictamen estaba atorado desde el 11 de marzo de 2021, cuando con ocho votos en favor, dos en contra y tres abstenciones, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda avaló los cambios que propuso la Cámara de Diputados al proyecto que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Aquel día fue turnada esta minuta a las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la de Seguridad Pública.

Además, la Comisión de Justicia respaldó el proyecto de decreto que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, por lo que restaba que este dictamen se tratara en la Comisión de Salud.

ANTECEDENTES

El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo que se fijaron senadores de distintas fracciones parlamentarias de la Cámara alta para discutir el consumo y comercialización a nivel nacional de la marihuana; sin embargo decidieron no hacerlo, bajo ningún argumento.

Aunque en la última sesión ordinaria del Senado se abordaron temas pendientes como los refugios para mujeres, no se consideró la regulación del cannabis, tema que ha generado controversia en los últimos meses por las trabas que han impuesto los legisladores.

Ante este panorama colectivos y organizaciones reprocharon el desdén de los senadores, pues afirmaron que, pese a que han cumplido en dar a conocer todos los estudios que les han pedido, los legisladores mandaron a la congeladora la iniciativa.

En diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó el uso del cáñamo para fines industriales, luego de declarar inconstitucional la prohibición legal para la siembra, cultivo y cosecha de esta planta.

PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto en el Senado contempla que la posesión de marihuana menor de 28 gramos no esté penada; la posesión superior a 28 y hasta 200 gramos estaría considerada como una falta administrativa y ameritaría una multa.

La posesión superior a los 200 y hasta 28 kilogramos será considerado como una pena grave y se amerita una pena de hasta 6 años de prisión, dependiendo de la falta.