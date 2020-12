Por una firma, se reaviva riesgo de desabasto de medicinas

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos no ha firmado los contratos para la compra de medicamentos. (Pixabay)

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no ha firmado los contratos para la compra de medicamentos que se tendrían que comenzar a entregar en enero de 2021, por lo que hay riesgo de desabasto, alertaron representantes de la industria farmacéutica.

Esta es la primera vez que el gobierno hace la compra de medicamentos y material de curación a través de la UNOPS, debido a la premura con la que se lleva a cabo la licitación internacional se dividió la compra para que 367 claves de medicamentos se empiecen a surtir en enero y mil 657 claves a partir de mayo.

Sin embargo, aunque se llevó a cabo el proceso de adquisición para los fármacos que tendrían que entregarse en enero, este no se ha finalizado y eso retrasa todo, desde su fabricación hasta su distribución.

"Nos preocupa porque ya hubo una serie de negociaciones con productos con patente vigente, ya se han hecho varias negociaciones que concluyeron el 25 de noviembre y se estimaba que en los primeros 15 días de diciembre ya se iban a firmar contratos.

Estamos a 15 (de diciembre) y las empresas no han escuchado nada y el tema de los retrasos en estos acuerdos es claramente que cuando más tarde se llegue al acuerdo, más tarde se va a producir, se va a entregar y que puede haber riesgo de desabasto y eso es lo que queremos evitar", indicó Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló también que todavía no se firman los contratos y que si no se toman decisiones rápidamente, no se va a poder contar con el abasto suficiente y oportuno para 2021.

"Lo que más nos preocupa es que no va a haber abasto de medicamentos y quienes van a sufrir son los pacientes de México, por haber entregado una situación a un organismo internacional que no tiene esta capacidad.

"Ya lo habíamos advertido, vamos a pasar lo mismo que el año pasado, donde el fallo fue a finales de diciembre, para surtir a partir del 1 de enero, el año pasado todavía teníamos un respaldo de la licitación de 2018, se podía extender para los primeros meses de 2020, este año no tenemos eso, no hay un respaldo, vamos directo al iceberg y no movemos el barco", alertó Gual Cosío.

Quieren comprar medicamentos de patente como genéricos: AMIIF

Thompson explicó que hay preocupación por 34 claves de medicamentos que tienen patente vigente en México, los cuales tendrían que haberse incluido en esta primera compra, pero que aparecieron en la demanda para la segunda etapa de la licitación publicada el 4 de diciembre, pero como genéricos.

Indicó que los derechos de patente son por países, por lo que si en México hay un titular de la patente, no puede entrar ningún genérico al mercado, de acuerdo con la ley.

Thompson señaló que "el hecho de que se esté abriendo una licitación de genéricos ya es una violación. Claramente aquí ha faltado comunicación de la UNOPS con Cofepris y el Insabi que no han dado la información actualizada, porque es muy fácil saber si las patentes tienen o no vigencia"

"Le corresponde tanto al Insabi como a Cofepris aclarar esto y esperamos que esto se haga en breve, porque sí estamos ante el riesgo muy grave de que se violen los derechos legítimos de propiedad industrial de por lo menos 12 compañías y aproximadamente 34 medicamentos", alertó.

Hay 282 dudas sin respuesta de UNOPS ni del Insabi

Gual Cosío declaró a La Silla Rota que les preocupa también que hay mucha incertidumbre sobre cómo se van a hacer los pagos, las cantidades que se van a comprar, a quién se le van a entregar los medicamentos y que aunque hay 282 preguntas, no han sido respondidas por la UNOPS.

Señaló que ha habido total hermetismo y no han logrado que haya comunicación con UNOPS ni con el Insabi, a pesar de que lo han solicitado. Sin embargo, reiteró que están en la total disposición de dialogar para resolver la situación.

En tanto, el director ejecutivo de AMIIF indicó que ya enviaron cartas al Insabi sobre el tema de los medicamentos de patente y no han obtenido ninguna respuesta. A esto se suma otro aspecto que preocupa a la industria, ya que se agilizó a sólo cinco días el tiempo para otorgar el registro sanitario a empresas extranjeras y este periodo es muy corto para que se revise si el fármaco tiene patente, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad tarda 10 días en dar esa información.

(djh)