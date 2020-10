Por toma de Tribuna, discusión de fideicomisos continúa este miércoles

El dictamen que aprueba la eliminación de 109 fideicomisos fue aprobado en lo general con 242 votos de las bancadas de Morena, partido Verde y Encuentro Social. El bloque de oposición conformado por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y al que se sumó el partido del Trabajo, reunió 178 votos en contra. Siete legisladores se abstuvieron. Sin embargo, ya por la noche, diputados de oposición tomaron la tribuna tras un debate de casi dos horas en el que se negaron a avalar que la bancada mayoritaria de Morena incluyera dentro de la eliminación del dictamen de 109 fideicomisos, un artículo transitorio que quita 30 mil mdp del gasto de seguro catastróficos.

A la medianoche, tras un receso que de 5 minutos pasó a dos horas y media, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, regresó al pleno para informar de manera oficial, que el receso de la sesión en curso se ampliaría hasta las 9:30 horas de este miércoles.

APROBACIÓN DE EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS

Entre los legisladores ausentes destacaron el coordinador de la bancada Verde, Arturo Escobar -quien manifestó estar en contra del dictamen el jueves pasado-. Tampoco se presentó el coordinador de Encuentro Social, Jorge Arguelles, ni Oscar González Yáñez y Mauricio Toledo del partido del Trabajo.

Ocho morenistas votaron en contra, entre ellos Rocío Barrera, Wendy Briseño, Lidia García, Lorena Jiménez, Lorena Villavicencio y Sergio Mayer. Tatiana Clouthier se abstuvo. Gabriela Cuevas no asistió a la sesión; tampoco Porfirio Muñoz Ledo.

Un total de 77 legisladores se ausentaron; no es posible determinar cuáles no se presentaron por ser población de riesgo en la pandemia; por enfermedad covid u otra; o por evitar un costo político.

En la discusión en lo particular todas las bancadas y diputados independientes reservaron los 398 artículos que conforman el dictamen. Sin embargo, desde las 15 horas que inició este debate, la bancada mayoritaria ha desechado cada una de las reservas presentadas por sus opositores; hasta el momento solo se han avalado las reservas presentadas por Morena. Se prevé que esta discusión concluya durante la madrugada.

LAS PROTESTAS

Pese a que desde las 7 de la mañana colectivos de víctimas se manifestaron en contra de la medida bloqueando los accesos del Congreso y las calles aledañas, no pudieron evitar el ingreso de los legisladores. Algunos de ellos lograron entrar al palacio de San Lázaro; ahí acudieron a algunas oficinas para entregar un promedio de 72 mil firmas de una petición firmada en change.org para evitar la eliminación de los fideicomisos.

#ÚltimaHora Ingresan manifestantes a @Mx_Diputados , se manifiestan de manera pacífica. Esperan ser recibidos por legisladores *rb https://t.co/MpQP82rBVj pic.twitter.com/ruV208xtdk — La Silla Rota (@lasillarota) October 6, 2020

Durante su recorrido encontraron al presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado, quien los recibió en una sala de juntas; los escuchó, pero nada más.

#AlMomento En su protesta dentro de la @Mx_Diputados, manifestantes a favor de la permanencia de fideicomisos, se encuentran con el diputado de Morena @mario_delgado *rb https://t.co/MpQP82rBVj pic.twitter.com/Upwy1OzDUj — La Silla Rota (@lasillarota) October 6, 2020

LA SESIÓN

Comenzó después del mediodía con un promedio de 270 diputados presentes. Dos horas después había 419 en el pleno. Partidos de oposición no lograron retrasar el avance de la votación discutiendo qué reglamento se debía aplicar en esta sesión, si el normal que permite que el total de los diputados estuviera presente en el recinto; o bien, el de contingencia que se aprobó en julio para poder sesionar durante los días de la pandemia con el voto de legisladores por bloques.

La discusión duró cerca de una hora; mientras la presidenta de la Mesa, la priista Dulce María Sauri, intentó revisar el quórum con el aval del bloque opositor, Morena se impuso y llamó a sus legisladores. Todos llegaron al salón de plenos pese a que las condiciones sanitarias lo prohíben bajo el contexto de la pandemia, el número de legisladores enfermos de covid y el fallecimiento de uno de ellos (Miguel Acundo) hace tres semanas. Así, con 407 legisladores reunidos en el mismo espacio, Morena acompañado por la bancada Verde y Encuentro Social, sacaron adelante el dictamen.

OPOSICIÓN TOMA LA TRIBUNA

Diputados de oposición tomaron la tribuna tras un debate de casi dos horas en el que se negaron a avalar que la bancada mayoritaria de Morena incluyera dentro de la eliminación del dictamen de 109 fideicomisos, un artículo transitorio que quita 30 mil mdp del gasto de seguro catastróficos.

Al grito de "¡No, no, no, no!" subieron a la tribuna porque la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce Maria Sauri, perdió el control de la sesión luego de que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, argumentaron no incluir ese artículo a discusión en tribuna pues sabían que eso abría la posibilidad de ser rebasados y perder la votación; entonces pidieron que la votación se realizara mediante tablero electrónico; e incluso solicitaron rectificación del quorum.

#Entérate | Te compartimos el momento en el que Diputados de oposición suben a tribuna, en protesta del aval que dio la presidenta de la Mesa Directiva, @DulceSauri, para debatir el artículo transitorio para recorte de gastos catastróficos.https://t.co/Lw59afI8pN pic.twitter.com/6iuWr8O36v — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2020

Por momentos Sauri apoyó la postura de las bancadas de oposición; pero después Morena le crítico no ser imparcial y le pidió imponer su autoridad como presidenta de la Mesa. Presionada, la priista dio por terminada la discusión y aceptó que se debatiera el tema en tribuna. Entonces la situación se salió de control, los legisladores de oposición subieron a tribuna, Morena salió a su paso; hubo algunos jaloneos. La diputada morenista Ángeles Huerta acusó agresiones contra su persona. Los morenistas rompieron algunos de los carteles de protesta del PAN; e incluso lanzaron algunos entre sí.

??#EnVivo Grupos parlamentarios toman la tribuna de la Cámara de Diputados en la discusión en lo particular del dictamen que extingue diversos #fideicomisos



??La Mesa Directiva declara un receso de 20 minutos??https://t.co/OoKqKcvXML — Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 7, 2020

Por momentos el canal del Congreso silenció el audio de la sesión y cerró las tomas para evitar su transmisión en su totalidad. A nadie le importó el covid. Entonces Sauri decretó un receso de 5 minutos y recibió en respuesta manoteos de la morenista Dolores Padierna quien se encontraba al lado. "¿Por qué receso? ¡Son una minoría y quieren salirse con la suya!", le cuestionó. "Porque no hay condiciones Dolores", respondió Sauri. En estos momentos el receso continúa.

A la medianoche, tras un receso que de 5 minutos pasó a dos horas y media, Sauri regresó al pleno para informar de manera oficial, que el receso de la sesión en curso se ampliaría hasta las 9:30 horas de este miércoles.

LOS ARGUMENTOS

El legislador de Morena Pablo Gómez defendió la propuesta de su compañero Iván Pérez Negrón. "El vigésimo transitorio que se propone no modifica la ley de salud ni siquiera la menciona" justifico.

"No es algo que modifique la ley, es una autorización sencillamente al Instituto de Salud para el Bienestar con el propósito de integrar a la tesorería los recursos que van a volver hacer invertidos en salud... Por qué ese fondo tiene un origen en el seguro popular pero éste ya no existe en la ley, Pero hay un fondo que ya no es el fondo original si no es un fondo que ya no es un fideicomiso sino un remanente que debe usarse para atender la salud", dijo.





Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aseguraron que ese transitorio no debía incluirse en la discusión de la eliminación de 109 fideicomisos por no ser parte del dictamen. Añadieron que esto afecta la atención de salud de la población; así que solicitaron su retiro. El priista Fernando Galindo señaló que no se puede modificar leyes que no están dentro del dictamen, en este caso la ley de salud. El panista Ector Ramírez señaló "como una agandalle" la propuesta y refirió que Morena no va por eliminar 30 mil mdp sino por 100 mil mdp.

El morenista Iván Pérez Negrón, quien presentó la propuesta, justificó que "aunque el tema no está en el dictamen venía en una de las iniciativas... que la comisión no lo haya incluido en el dictamen no implica que no sea un tema porque además esa propuesta está mejorada".

MORENA ACUSA VIOLENCIA

El coordinador de los diputados de Morena, en conferencia de prensa hace unos minutos, señaló que no se puede recurrir a la violencia. la diputada Ángeles Huerta acusó haber recibido patadas de legisladores del PAN y del PRI. "Nos violentaron y secuestraron la tribuna del pueblo", dijo. "Sí con sus golpes y jalones creen que iremos hacia atrás con este dictamen se equivocan. Si nos tenemos que quedar aquí a cumplir con lo que el presidente nos ha sugerido y vamos eliminar esos fideicomisos", advirtió.

Reiteraron que la presidenta de la Mesa Directiva falló. El diputado Pablo Gómez aseguró que Sauri no es la gobernadora de la cámara y rechazó que ella puede desechar la discusión de una propuesta.

Delgado afirmó que una propuesta no se puede rechazar sólo por ser polémica. "Es sí tienes los votos o no", argumentó. Agregó que no aceptaron la votación por tablero porque significaba concederles un capricho. "A lo mejor esta noche se van a dormir al Zócalo con FRENAAA", concluyó.

ATENCIÓN MÉDICA EN RIESGO

Mediante un comunicado, el diputado panista Éctor Ramírez Barba aseguró que "si los recursos para gastos catastróficos está en riesgo la atención médica de especialidad y el acceso a medicamentos... Con un artículo transitorio busca quitar 33 mil mdp".

El legislador enlistó algunas de las enfermedades que cubre este fondo, y advirtió que de aprobarse el recorte presupuestal podrían verse afectadas en sus tratamientos. Son VIH SIDA, cáncer de mama, cuidados intensivos neonatales, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, colon y recto, hepatitis crónica tipo c, hemofilia y trasplante renal para menores entre otros.

Los partidos de oposición también ofrecieron conferencia de prensa. "Por supuesto que queremos que se atienda la pandemia y se compren las vacunas ¿Por qué quitarles dinero a los que tienen enfermedades catastróficas para este fin? Es tapar un pozo para tratar de llenar otro", afirmó Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano. "No se puede aprobar un transitorio por encima de una ley aprobada en un proceso desaseado", agregó. Señaló que pidieron a Delgado una reunión de la Junta de Coordinación Política, pero que el coordinador de Morena rechazó la propuesta. "Nos dijo que lo va a pensar".

El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, acusó la soberbia de Delgado. "Nadie tiene certeza de lo que va a ocurrir en las próximas horas... Necesitamos la cabeza fría... La bravata es una mediocridad". El coordinador priista René Juárez calificó que su postura es de dignidad. "Lo que esta en juego es la vida o la muerte de miles de personas, no estamos defendiendo otra cosa. "Vamos a resistir, pero vamos a seguir insistiendo en el diálogo ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario", concluyó la coordinadora del PRD, Verónica Juárez.













