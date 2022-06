Por ser una persona con discapacidad, SAT le negó la firma electrónica a Daniel

Me parece un retroceso inconcebible tener que recurrir a un juzgado para declarar a mi hijo @DanielRoblesMEX incapacitado para asumir su responsabilidad como contribuyente. Y firmar yo por él.

Después de todo lo que he luchado por que tenga voz y voto. No puedo con eso. https://t.co/yfRxv3G7v4