Por seguridad, mexicanos sin celular; quienes sí tienen usan poco internet

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que nueve de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un smartphone, pero la mayoría carece de recursos económicos para aprovechar sus ventajas.

Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, el titular del Inegi, Julio Santaella Castell, indicó que México cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología.

Lo anterior representa 75.1% de la población de seis años o más y un incremento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a 2015, cuando alcanzaba un nivel de 71.5 por ciento.

En tanto, refirió que el número de mexicanos con teléfono celular inteligente se incrementó 9.5%, al pasar de 69.6 millones a 76.2 millones de personas entre 2018 y 2019.

Esto significa que la diferencia porcentual fue de 4.3% durante los últimos dos años, pues en 2018 representaba 83.8% de los usuarios de este tipo de teléfonos.

"Aún la gente no se conecta a Internet. No porque no tenga cobertura, sino porque no tiene dinero", coincidió el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras Saldívar.

Los problemas de seguridad pública son otras de las razones que orillan a los mexicanos a evitar usar sus teléfonos inteligentes, que ofrecen los servicios de voz y datos, expuso en conferencia de prensa.

En ese sentido, el director general de Estadísticas y Económicas del Inegi, Arturo Blancas Espejo, coincidió en que la falta de seguridad pública es la tercera causa para evitar disponer de telefonía móvil en el país.

"Cuando les preguntamos por qué no tienen teléfono celular nos responden con menor frecuencia por falta de recursos económicos o que no lo necesitan, y con mayor frecuencia nos dicen que es un problema de seguridad pública", apuntó Santaella.

Detalló que este indicador ha crecido en los últimos tres años, al pasar de 4.9 a 6.7%. "No sabemos si es porque antes tenía y ahora no o si nunca lo ha tenido", manifestó.

Sin embargo, comentó que el número de estos mexicanos pasó 683 mil, en 2016, a un millón 919 mil personas en 2019.

.#INEGI presenta los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares #ENDUTIH2019 @SCT_mx @IFT_MX https://t.co/McbJi9tjfS pic.twitter.com/TPFek5kM07 — INEGI (@INEGI_INFORMA) February 17, 2020

(María José Pardo)