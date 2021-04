Por Salgado Macedonio se rasgan las vestiduras: AMLO; pide al INE sanción menor

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ahora se rasgan las vestiduras por el caso de Félix Salgado Macedonio, pero consideró que el INE puede imponer una sanción menor contra el llamado "Toro", como –dijo- recomendó el Tribunal Electoral federal.

En conferencia mañanera, López Obrador dijo estar en contra de las expresiones violentas que hizo ayer Salgado Macedonio y recomendó luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia.

Aceptó que ese tipo de expresiones de "El Toro" crispan el ambiente electoral, "pero también crispan el ambiente electoral los que hacen fraude", al tiempo que atajó: "no estoy justificando la violencia".

"Hay intereses creados en este caso y en otros, que conste que ustedes lo están planteando (dice ante preguntas del reportero de Reforma), ¿cómo por qué no comprobó gastos de precampaña? Para empezar ese partido, Morena, no tuvo precandidatos", dijo.

Detalló que Salgado no comprobó 130 mil o 140 mil pesos, qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar, cuándo se ha visto eso. El Tribunal resuelve sanciónenlo, pero no le quiten el derecho a participar, que el pueblo decida, si es mal ciudadano, mal candidato, que el pueblo sancione, remarcó López Obrador.

#EnLaMañanera Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia", asegura el presidente @lopezobrador_ sobre los dichos de Félix Salgado Macedonio de buscar las casas de los consejeros del @INEMexico #rb pic.twitter.com/ko8gN6J3YZ — La Silla Rota (@lasillarota) April 13, 2021

"Por qué defiendo esto, porque es lo que me hicieron, me desaforaron, desde Los Pinos dijeron este no va", recordó.

Llamó a no quitar "a la mala" la candidatura a Salgado Macedonio en Guerrero. Pidió no poner excusas y no fabricar delitos. Cuestionó dónde queda ese derecho de la Constitución de votar y ser votado, así como el derecho

Si está acusado de acoso sexual y violación, que tampoco hay, al no probarse no se traslada a otro delito, pues no se puede, dijo. Llamó al Tribunal y Consejo del INE a no pensar en qué van a decir los conservadores, que actúen con libertad.

Dice que su movimiento nunca va a amenazar ni a presionar a nadie, pero llamó a hacer a un lado la hipocresía.

Siempre me he metido cuando se trata de desenmascarar a hipócritas, no me importa lo políticamente correcto, añadió.

(Luis Ramos)