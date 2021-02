Por retrasar vuelo renuncia al gabinete de AMLO

“El día de ayer al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación. La verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima del bien estar de la mayoría […] Es por ello que le presento mi renuncia al cargo de secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales, en congruencia con los mismos principios por lo que he tenido la gran satisfacción de acompañarlo en esta transformación de servir a México”.