Por reglamento, Conacyt mantiene herencia de Calderón; suspende apoyo a embarazadas

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) siguió la herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón al mantener en el Reglamento de Becas la suspensión del apoyo por participar en protestas en el extranjero. Sin embargo, agregó el párrafo en el que se hace explícito que se suspenderá la beca a embarazadas o padres, que aparece por primera vez en el documento, aunque el Consejo dijo que estaba desde 2008.

Una lluvia de críticas cayó este miércoles sobre el Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, tras la publicación de una nota de El Universal sobre el anteproyecto del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Los artículos 16 y 20 del anteproyecto causaron críticas en redes sociales, ya que en ellos se menciona que se suspenderá la beca a quienes participen en protestas mientras estudien en el extranjero o a mujeres que se embaracen.

En el artículo 16 se estipula que "La o el Becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el Becario extranjero que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político".

Esto está ligado al artículo 20, en el que se señala que será causal de suspensión de la beca que no se cumpla con lo indicado en el artículo 16. Asimismo, el Conacyt añadió dos incisos nuevos sobre casos en los que se suspenderá la beca: "IV. Cuando alguna Becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los Becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite" y "V. Cuando la o el Becario incumpla con la confirmación de su regreso a México al Consejo seis meses antes de concluir, a través del formato correspondiente".

En su defensa, Conacyt volvió a culpar al pasado, ya que señaló que esos artículos ya estaban desde 2008 en el Reglamento, lo que implica que mantuvo algunas de las acciones que se estipularon durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

El Conacyt expresó en un comunicado, de manera genérica, que el tema de la suspensión de los apoyos a embarazadas y a mexicanos en el extranjero "son disposiciones que han estado contempladas en los reglamentos de becas del Consejo al menos desde 2008".

El comunicado en ningún momento precisó en qué artículos se mencionaba la suspensión de la beca a embarazadas ni a los becarios que participen en protestas mientras estudian en otro país.

La Silla Rota buscó las versiones de 2004, 2008, 2009 y 2018 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y encontró que la suspensión por participar en las protestas ya estaba incluida, pero no la suspensión por embarazo.

Respecto a la abstención de los becarios en el extranjero de participar en protestas y que esto es causal de que se suspenda el recurso, esto se incluyó por primera vez en el reglamento de 2008, durante el sexenio de Calderón Hinojosa, cuando el titular de Conacyt era Juan Carlos Romero Hicks. Esto se estipulaba en el artículo 19, inciso VII del documento y el párrafo se mantiene sin cambios.

Sin embargo, la suspensión por el embarazo es nueva, ya que, en las versiones de 2004, 2008, 2009 y 2018 del reglamento, en el Capítulo VII, artículo 24, sólo se mencionaban tres causales: "I. Cuando el becario incurra en incumplimiento de las obligaciones previstas en el instrumento de Asignación de Beca y lo previsto en el artículo 19 del presente Reglamento; II. Cuando el becario lo solicite, con autorización de su institución, nacional o extranjera; III. Cuando el becario sufra de una incapacidad temporal: médica o de otra índole o por causa de fuerza mayor, ésta deberá estar justificada y con la documentación que lo acredite".

En el nuevo documento que está en Conamer, el Conacyt incluyó los incisos IV, sobre la suspensión del apoyo por embarazo, y el V, sobre que se quitará el apoyo si el becario no avisa medio año antes que volverá a México.

En el comunicado que emitió este miércoles, el Conacyt afirmó que esto ya venía incluido en el reglamento desde antes, aunque no era así, y también aseguró que "es falso que se suspenderán las becas por participar en protestas o por embarazo", a pesar de que así se indica de forma explícita en el documento que está en la Conamer.

El Consejo señaló que "retomará los comentarios recibidos" en la Conamer y que "dará a conocer la redacción final del reglamento tan pronto como se tenga".

"DECIDÍ NO AVISAR A CONACYT DE MI EMBARAZO"

Aunque en el reglamento anterior no se señalaba de manera explícita que se suspendería la beca a quienes se embarazaran, las mujeres han enfrentado esta problemática desde hace años.

Jimena Hernández-Fernández, académica del CIDE, relató a través de Twitter que ella enfrentó esta situación cuando realizó su doctorado en el extranjero, durante el periodo de 2010 a 2014.

OJO con el análisis de las "nuevas" reglas para las becas @Conacyt en el aspecto de maternidad. Yo los voy a acusar de incompetentes e ineptos pues no dan solución a problemas de antes. Abro ??LÉANLO COMPLETO 1/7 — Jimena Hernández-Fernández (@Jimena_HdezFdez) January 26, 2022

La académica explicó que decidió tener a su primer hijo mientras realizaba su doctorado en el extranjero, en la Universidad de Sussex, en Inglaterra.

Recuerdo que había una cláusula en modificaciones de becas que decía que uno podía modificar por causa de fuerza mayor, donde entraba embarazo

Criticó que entonces, igual que ahora, no estaba claro el mecanismo de reactivación de beca, por lo que no se contemplaba una posibilidad real de que accediera a una extensión o prórroga por maternidad.

Esto la llevó a decidir no avisar al Conacyt y seguir con sus estudios de doctorado como si no se hubiera embarazado, para evitar problemas. Tras haber vivido esta situación, la investigadora del CIDE criticó que, aunque una mujer dirige actualmente al Conacyt, no hay perspectiva de género en las acciones de la institución.

Los años pasan y las cosas no cambian. Las mujeres seguimos siendo obligadas a tomar decisiones difíciles para combinar carrera profesional y vida personal. Embarazarse, tener hijos, es motivo de suspensión, de castigo

"Ojalá la entrada de una mujer como cabeza del Conacyt hubiera traído cambios donde sí se necesitaban. Pero ya sabemos que el Conacyt de la 4T no trabaja así. Las mujeres seguimos en esta administración, sin tener piso parejo para tener una carrera profesional o académica", expresó Hernández-Fernández.