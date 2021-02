¿Por qué sí debe combatir el Gobierno Federal al CJNG?

No nos enfocamos a actuar de una manera con el cártel de Jalisco o de algún otro, lo que interesa es darle la seguridad a la sociedad, ese es el objetivo primordial. Garantizarle la seguridad pública, garantizar que no sufra del embate de la delincuencia, y la estrategia es similar no importa el cártel o contra quién estemos operando, lo principal es la seguridad de la ciudadanía, comentó Luis Cresencio Sandoval secretario de la Defensa Nacional.