¿Por qué salió de prisión Erick Uriel Sandoval?

Erick Uriel Sandoval Rodríguez, estuvo estuvo preso siete meses por supuestamente apodarse “La Rana” y estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero siempre negó haber pertenecido al grupo criminal Guerreros Unidos.

“Jamás pertenecí a ningún grupo, jamás”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Hoy, a las 16:50 horas, Sandoval Rodríguez salió del penal número 14 de Gómez Palacio, donde estuvo siete meses y 10 días.

“Me siento contentísimo, pues gracias a Dios que me puso abogados y a la CNDH para demostrar mi inocencia. No puedo explicar lo que siento. Estoy emocionado y agradecido con Dios y la vida”, dijo.

“A las autoridades no tengo nada que reclamarles, ellos hicieron su trabajo. Dios me metió y Dios me sacó (…) Las autoridades hacen lo que tienen que hacer”, precisó.

Hace un mes, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, David Calderón Blanc, le dictó la libertad bajo reservas de ley en el proceso por el delito de delincuencia organizada, pues concluyó que no está acreditado que exista la organización criminal de Guerreros Unidos, a la cual le imputaron pertenecer.

Tras su detención, "La Rana" aseguró que las autoridades lo confundieron con una persona del mismo nombre y apodo que es señalada como uno de los sicarios que disparó contra los normalistas en el basurero de Cocula.

Desde entonces, su defensa e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han solicitado que sea puesto en libertad.

AJ