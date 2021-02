¿Por qué sale del aire ''Brozo''?

Esta semana ''El Mañanero'' dirigido por ''Brozo'' cumplirá 25 años de haber aparecido en los medios de comunicación, este lunes su titular anunció su salida de la emisora Aire Libre 105.3 FM.

Durante su programa anunció que esta será su última semana en radio y aunque no precisó las causas de su salida, dejó entre ver que se trataba de falta de recursos para sostener la transmisión.

Estoy en shock. Se acaba #ElMañanero con @brozoxmiswebs en Aire Libre. Qué tristeza en verdad. Seguro estaré al pendiente de dónde escuchar nuevamente al payaso tenebroso. Espero que sea PRONTO, una voz tan implacable como la de Brozo debe escucharse en todas partes @V_TrujilloM — Mario Sánchez Ralero (@marioneto84) November 25, 2019

“Aprovecho para comunicarles mis niños y mis niñas que nosotros aquí en ''El Mañanero'' estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto...no, no, no hay conflicto; tanto Aire Libre como El Mañanero hemos decidido terminar el programa donde estaremos cumpliendo un año y donde esta semana el día 28 ''El Mañanero'' estará cumpliendo 25 años de haber aparecido, eso será el jueves 28, los 25 años. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa”.

Este golpe se suma al que sufrió en agosto del año pasado, cuando anunció la salida de ''El informe Brozo”, el cual se transmitía por Acustik Noticias. En aquella ocasión señaló que se debía a causa de una falta de negociación entre la televisora y el ''payaso''.

#ElMañanero sale del aire o lo sacaron ? De pensarse, lamentable la situación de la “libre expresión” en México. Brozo mi admiración y respeto Oraleee — porfirio (@narcisoelraton) November 25, 2019

Tras el anuncio de salida de ''El Mañanero'', en redes sociales algunos usuarios comentaron que la salida de Brozo se debía a un asunto de censura por parte de la administración actual. Mientras que otros lamentaron el final de su programa.

Termina el mañanero de #Brozo.



Más censura? Esperemos que no... https://t.co/1saMgMGvqE — Qué rayos... (@QueRayosSucede) November 25, 2019

Sin duda el panorama para la radio en México no ha sido nada favorable este 2019, ya que vimos la salida de emisoras importantes como RMX, así como la cancelación de diversos programas, despidos y renuncias de locutores del Instituto Mexicano de la Radio, la mayoría señalando la falta de presupuesto como razón principal.

@brozoxmiswebs Brozo lamento que termine esta etapa en especial por que me acerque más a tu opinión. Gracias por enseñarnos a entender las narrativas y los contextos detras de las palabras de nuestros queridos políticos. Nos vemos en el siguiente formato de #elmañanero — Luis Enrique Olmos (@leolmos7) November 25, 2019

"El Mañaero" y su historia

Comenzó en transmitirse en Grupo ACIR en 1994 bajo la conducción de Víctor Trujillo, quien inventó el personaje “Brozo, el payaso tenebroso", un cómico irreverente y crítico del gobierno que daba las noticias basadas en sátira.

En el 2000 cambió a la televisión y comenzó a transmitirse través del Canal 40. Dos años después se mudó a Televisa. En 2004, luego de la muerte su esposa del conductor, terminó su temporada.

En 2010 volvió a la pantalla chica en Foro TV. Doce años después el programa pasó a la señal de W Radio. Luego migró de nuevo a Televisa. También tuvo una página de internet, canal de Youtube, y finalmente regresó a la estación Aire Libre.

El próximo viernes será el último programa de @brozoxmiswebs en @airelibre_fm . Lamento el cierre de este ciclo, uno + de los q #Brozo ha vivido. Su voz es necesaria, a pesar de (o por ello mismo) un ambiente nacional con frecuencia crispado. Un abrazo y espero q pronto reinicie — Julio Astillero (@julioastillero) November 25, 2019

kach