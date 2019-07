¿Por qué médicos pasantes están en paro y alistan marcha para mañana?

La Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS) indicó que están en paro en 18 estados del país y alista mañana una marcha para exigir que las autoridades aclaren si hay una reducción de becas para sus plazas y para exigir que les brinden garantías de seguridad para realizar su labor. La Secretaría de Salud aseguró que cuenta con presupuesto para otorgar las 52 mil 250 becas para 2019, misma cifra que el año pasado.

Los médicos pasantes convocaron a una marcha mañana a las 10:00 horas de Palacio Nacional a las instalaciones de la Secretaría de Salud en la calle de Lieja, donde buscan poder reunirse con las autoridades de la dependencia para que escuchen sus peticiones y se establezca un diálogo.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Saret Bazán Cuervo, médico pasante de servicio social por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y representante de la (AMMPS), explicó que el pliego petitorio de 10 puntos que publicaron ayer surgió a raíz de un comunicado que la Secretaría de Salud dirigió a las autoridades universitarias en mayo pasado, en el que se indicó que habría un recorte de 50% al número de becas otorgadas en la promoción de agosto de 2019.

Señaló que pidieron a las autoridades que les explicaran la situación, pero no hubo una respuesta concreta durante estos meses. "Es hasta el 22 de julio cuando recibimos una carta de un pasante de la Universidad de Guanajuato, en la cual nos hace llegar que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato le dice a las universidades que se va a hacer suspensión, hasta nuevo aviso, del otorgamiento de las plazas", dijo.

La médico pasante detalló que esta situación que se vivió en Guanajuato se replicó en varias partes del país, como Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Sonora. Por eso ellos solicitan que la Secretaría de Salud les explique de manera clara si hubo una reducción al presupuesto para las becas o incluso su eliminación total.

"No hay una certeza, hay incertidumbre en cuanto a cómo se va a manejar lo de las plazas, si hay un recorte en el número de becas, entonces las plazas tipo C (en zonas marginadas) pensamos nosotros que las van a eliminar, porque son las que más dinero requieren. Aunque hay estudiantes, como es mi caso, que yo estoy en la Ciudad de México y no me pagan nada, yo realizo un año de servicio social sin ninguna remuneración, porque tengo una plaza de investigación", comenta Saret.

"Entonces pensamos que las tipo C se van a convertir más a B o A o investigación; sin embargo, hemos estado viendo que las universidades siguen dando plazas C al mismo porcentaje y ¿se les va a pagar lo mismo o no? Esa es la parte que más estamos demandando, la claridad en la información", enfatizó la representante de la AMMPSS.

En el pliego petitorio de los médicos pasantes también se pide que haya una mesa de diálogo con las autoridades, que se asegure de manera inmediata el pago a los pasantes de las áreas afines a la salud y que se establezca un plan federal para la mejora de las condiciones en las que realizan su labor.

"Garantizar también la seguridad del pasante, que hemos sido a lo largo de los años un sector muy vulnerable de nuestro gremio, nos mandana zonas muy lejanas donde ha habido agresiones físicas, sexuales, robos, secuestros, acosos, violaciones e incluso muertes de nuestros pasantes. Entonces esta parte de garantizar la seguridad es muy importante", destacó la médico pasante.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que "cuenta con la suficiencia presupuestal para solventar las 52 mil 250 becas para este 2019, cantidad que es igual a la que se otorgó en 2018 y en 2017".

Añadió que "las becas para pasantes de medicina son una prioridad para la Secretaría de Salud, por lo que ningún estudiante que esté cumpliendo con su servicio social quedará desprotegido, ya que no habrá reducción o suspensión del recurso destinado a este fin".

Detalló que actualmente hay 34 mil pasantes de medicina que realizan servicio social y cuentan con la beca, por lo que aseguró que la dependencia cuenta con el recurso para otorgar 17 mil becas más en la segunda etapa de asignación que inicia mañana.

La dependencia destacó que no ha recibido el pliego petitorio de la AMMPSS e informó que "los médicos pasantes que han fungido como ´voceros´ de los movimientos de médicos pasantes en servicio social no son becarios de la Secretaría de Salud".

El servicio social es un requisito para que los estudiantes de medicina puedan recibir su cédula profesional. Esta labor la realizan durante un año en varios centros salud del país, que pueden ser zonas conurbadas, poblaciones cercanas a ciudades o áreas más alejadas y con alto nivel de marginación, de esto depende la cantidad que reciben como beca, que va de mil a los 3 mil pesos aproximadamente.





MJP