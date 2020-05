Por qué Los Pinos alberga a médicos si IMSS tiene convenio con hoteles

Un promedio de mil 280 habitaciones gratuitas, continúan disponibles en los hoteles del Valle de México para ofrecer sus servicios a médicos y enfermeras, a fin de que se hospeden ahí durante esta pandemia y evitar riesgo de contagios con familiares en casa. Además del objetivo busca revertir y frenar la discriminación de la que han sido objeto en calle, transporte público y zonas aledañas a hospitales y sus domicilios particulares.

Pero, si sobran habitaciones, ¿por qué entonces se habilitó el Complejo Cultural Los Pinos con el mismo fin? Ayer el gobierno federal informó que la ex residencia presidencial albergaría a un máximo de cien elementos de personal médico y enfermería. De hecho, 58 de ellos pasaron ayer su primera anoche, provenientes de los hospitales Centro Médico, La Raza y Hospital General de Tlatelolco por ser los de mayor carga laboral en la pandemia. Entre los servicios gratuitos que reciben se encuentra hospedaje, transporte, alimentos, servicio de lavandería, espacios recreativos, así como sanitización de espacios.

La Silla Rota consultó con algunas de las partes involucradas el tema. Un miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles Del Valle de México (AHMVM) afirmó que fue una decisión del gobierno federal de la que recién se enteraron ayer.

"Nosotros todavía tenemos disponibilidad de alrededor de mil habitaciones", dijo, "al día de hoy tenemos ocupadas unas mil 200 entre personal médico y de enfermería".

Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), explicó que en su opinión "Los Pinos fue una medida altruista y en términos de imagen, para poner a disposición de los médicos los bienes de la nación. La ubicación es privilegiada, en esas habitaciones donde los presidentes la pasaron bien ahora son usadas de manera altruista en esta pandemia, para que lo que fue la casa de los presidentes, ahora sea para médicos y enfermeras".

El 20 de abril La Silla Rota publicó un recorrido hecho por hoteles gratuitos para refugiados, médicos y enfermeras, donde destacó que los alimentos no eran parte de la gratuidad pues el convenio de apoyo solo incluía el hospedaje. En aquella ocasión, la AHMVM explicó cómo funcionaría el convenio hecho con el IMSS.

"Los médicos deberán presentarnos su identificación y una carta otorgada por el hospital en donde están prestando su servicio. Les asignaremos una habitación sin costo; cada médico estará determinado geográficamente según la cercanía con su hospital. Las reglas de convivencia son bajo lineamientos sanitarios: no pueden rondar por el área publica del hotel aunque solo tenemos abierto el quince por ciento. Estarán -igual que el resto de los huéspedes- confinados dentro de su habitación y utilizaremos soluciones cloradas para la desinfección de superficies con personal que usará equipo de protección como guantes y cubrebocas". Al parecer en Los Pinos no habría esa restricción.

García como cabeza de la AMHM consideró que en este momento económico "las cortesías son delicadas, por eso en parte algunos hoteles quieren cobrar. Hoy la CDMX tiene solo una ocupación del tres por ciento; pero de los 280 hoteles afiliados con que cuenta, hay solo 26 abiertos con una ocupación entre el seis y quince por ciento", enlistó.

-Tenemos 159 habitaciones en cortesía para médicos, es un promedio diario. Van cambiando según el día, no siempre se quedan los mismos porque los médicos tienen guardias 24 horas por 24 horas, se van moviendo.

-¿Cuántas habitaciones disponibles les quedan?, preguntó LSR

-En promedio un diez por ciento, son unas quince o veinte habitaciones más. Hay otros hoteles que ofrecen cortesía a enfermeras. Las dependencias van solicitando los cuartos, a veces son hospitales del Seguro Social o privados; a veces son hospitales que están viendo lo del coronavirus, especialistas, hospitales de emergencia y conforme abren hospitales mandan a los doctores a diferentes zonas.

Y agregó que, independientemente de este convenio, ya hospitales que realizaron sus propios convenios con hoteles. "Cardiología por ejemplo, con los hoteles aledaños. Hospitales de Cuemanco también buscó hoteles cercanos; lo mismo en el norte, hablan directamente con los gerentes y si llegan a un acuerdo, se concreta. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces no es fácil coordinar desde una dependencia, en este caso la logística del IMSS, que le digan al médico o enfermera dónde te vas a quedar tú y tú en cuál".

"Además, no siempre los cuartos que ofrecen en cortesía son los más adecuados para el hospital, por eso negocian directo con nosotros en busca de otras opciones para concentrar a todo su personal en un solo lugar y se alcanzan convenios con tarifas super económicas que puedan pagar las dependencias. Para nosotros eso en muy bueno en este momento, cuando el hotelero y el hospital lo quieren.

Se han juntado bastantes hoteles entre las asociaciones, pero no todos están dando cuartos; algunos solo ofrecen habitaciones limitadas porque no todos pueden desembolsar más de lo que están perdiendo. Pierdes más, que si cierras el hotel porque no pagas agua, jabón, lavandería, etcétera".

Gobierno federal informó esta mañana que un total de 196 hoteles que abrieron sus puertas al personal médico. Y el presidente López Obrador agradeció su apoyo al respecto.