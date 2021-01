¿Por qué las mujeres sufren menos por covid y niños contagian poco?

De las más de 131 mil defunciones por covid reportadas hasta el 7 de enero en nuestro país, el 36.63 por ciento fueron de mujeres, lo cual da idea de que esta pandemia y, por lo que señala la literatura científica, cualquier tipo de infección, afecta mucho más a los hombres.

El sexo de una persona puede ser un factor importante en la forma en que una infección puede atacar al organismo. Este hecho ya se ha presentado en otro tipo de contagios y se comprueba en el caso de la pandemia que actualmente azota a la humanidad.

Tan sólo en el caso mexicano, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, del total de fallecidos, el 63.37 por ciento fueron hombres y hay diversas razones que han encontrado los científicos para explicarlo.

Otro fenómeno que se ha detectado es que sólo el 8 por ciento de los menores de edad infectados pueden llegar a contagiar a otras personas.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL SEXO DE LAS PERSONAS?

Un artículo publicado en el Journal Nature Public Health Emergency Collection, denominado "Coronavirus: ¿Por qué los hombres son más vulnerables al Covid-19 que las mujeres?" apunta a varios factores posibles. Uno de ellos es que los hombres tienen un nivel más alto de la enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE 2) la cual se asienta en las membranas celulares y hace que el virus se introduzca en las células de una manera más fácil y propaga la infección.

De acuerdo con ese documento, la menor cantidad de esa enzima en las mujeres se debe a las hormonas sexuales femeninas y al cromosoma X que es el que define el sexo de las mujeres.

LAS MUJERES TIENEN MÁS CÉLULAS T

En la publicación The Conversation, titulada "Por qué los hombres pueden tener una peor respuesta al covid-19", la profesora asistente de pediatría en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Meghan E. Rebuli, explica que las mujeres analizadas tenían una mayor cantidad de células T, esenciales para eliminar el virus, que estaban activadas, preparadas y listas para responder a la infección por SARS-CoV-2. Los hombres, con niveles más bajos de estas células T activadas tenían más probabilidades de tener una enfermedad grave.

La bióloga de la Johns Hopkins University, Sabra Klein, explica que la forma en que reacciona el organismo en la inmunidad se debe a diferencias genéticas y hormonales entre hombres y mujeres.

En las mujeres, las hormonas como la progesterona y el estrógeno podrían protegerlas contra la infección, mientras que es posible que en los hombres la testosterona actúe de la manera contraria.

MUJERES DESARROLLAN RESPUESTAS INMUNES MÁS FUERTES

La duda sobre por qué los hombres son más vulnerables al coronavirus que las mujeres también ha sido abordada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que detallan que las mujeres generalmente desarrollan respuestas inmunes innatas y adaptativas más fuertes que los varones debido al cromosoma X, que contiene una densidad muy alta de genes relacionados con el sistema inmune de las personas.

"Hombres y mujeres difieren en las respuestas inmunitarias tanto innatas como adaptativas. Éstas quizás estén relacionadas con las respuestas inflamatorias específicas del sexo que resultan de la herencia de este cromosoma", explican los CDC.

EL ESTILO DE VIDA TAMBIÉN INFLUYE

Los factores antes mencionados juegan un papel muy importante en que un sexo se vea más perjudicado por la infección que el otro, pero los motivos no se quedarían sólo en lo genético y hormonal.

La investigación publicada el 4 de junio del 2020 en el Journal Nature Public Health Emergency Collection sobre este panorama apunta que además de la mayor cantidad de enzima convertidora de angiotensina-2, también afecta el estilo de vida de las personas por lo que el número de fallecimiento se ve influenciado por el tabaquismo y el alcoholismo.

La Organización Mundial de la Salud recalca que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas debilita el sistema inmune, reduciendo la capacidad de las personas de lidiar con enfermedades infecciosas y también puede afectar la respiración.

Fumar daña a los pulmones, un órgano fundamental para la respiración, y la covid-19 invade el sistema respiratorio de las personas, por lo que una combinación entre ambos factores puede terminar con la vida de las personas.

Fumar por sí solo ya es un hábito peligroso. La Secretaría de Salud indica que en México fallecen 135 personas al día por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco, o lo que es lo mismo, 51 mil personas al año.

El informe presentado en el Journal revela que, durante este periodo de pandemia, ellas han tomado una actitud más responsable, pues se lavan las manos con más frecuencia, usan más el cubrebocas y respetan más la indicación de quedarse en casa.

Los niños infectan mínimamente

No es que los niños no se contagien de coronavirus. Sí se pueden contagiar, pero científicos del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona encontraron que los menores de edad no transmiten tanto el coronavirus en los entornos domiciliarios como los adultos y que solo un porcentaje inferior al 10% de los menores lo hace.

De acuerdo con los especialistas, casi la mitad de los pequeños son asintomáticos y en los que presentan síntomas de covid-19, el más frecuente es la fiebre (en el 70% de los casos), seguido de tos (36.9%).

La investigación del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona descubrió que solo un 8% de los menores diagnosticados con pruebas de PCR y confirmados por covid-19 en Catalunya transmitieron la infección al resto de su familia durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre del 2020.

"Solo en 86 casos (8%) se determinó después del estudio de contactos que el paciente pediátrico había contagiado el SARS-CoV-2 a otros miembros de su familia. No obstante, hay que decir que en 55 casos adicionales (5%) el caso índice era otro menor de la familia", señala el reporte de la investigación.

"La gran mayoría de los pacientes pediátricos analizados han sido casos secundarios a pesar de que el hogar es un espacio con una alta carga de enfermedad. Nuestra investigación prospectiva reafirma el hecho de que los menores son menos transmisores del virus causante de la covid-19 que los adultos en el entorno domiciliario", señaló el doctor y jefe del grupo de investigación de infección en el paciente pediátrico inmunodeprimido del Vall d´Hebron Institut de Recerca (VHIR), Pere Soler.

RIESGO PARA LOS NIÑOS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que ciertos menores, como los bebés de menos de 1 año y los niños con ciertos padecimientos, pueden tener una mayor posibilidad de enfermarse de gravedad por el coronavirus, lo que implica necesitar hospitalización, asistencia mecánica o cuidados intensivos.

Los CDC indican que los niños que entran en los grupos de riesgo tendrían una mayor probabilidad de enfermarse gravemente con la infección, y son los que tienen los siguientes padecimientos:

+ Enfermedades pulmonares crónicas o asma

+ Enfermedades cardíacas desde el nacimiento

+ Obesidad

+ Diabetes

+ Inmunodepresión (sistema inmune débil por ciertas afecciones o debido a la toma de medicamentos

+ Enfermedad de células falciformes

+ Afecciones neurológicas, metabólicas o genéticas

Contagiarse es una cosa y transmitir es otra, por lo que todos se deben de cuidar.