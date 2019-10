¿Por qué la estrategia antiadicciones de AMLO no empieza con legalización de la marihuana?

Durante la conferencia "mañanera" de este martes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahondó sobre la estrategia nacional de combate a las adicciones, "Juntos por la paz", la cual recibirá el 100% de los espacios destinados y publicidad comprada en medios para su difusión.

ESPACIO EN MEDIOS

De acuerdo con AMLO, la decisión se tomó tomando en cuenta que no se genere una saturación de la información que se quiere difundir, sin embargo, lo que se busca es internalizar el tema a modo que se convierta en uno de debate público.

Ello, "para conocer esta realidad y transformarla entre todos. No se puede transformar lo que no se conoce, lo primero que tenemos que hacer es informar, esto se ha mantenido oculto, no sé por qué razón y esto es un problema grave, uno de los saldos más perjudiciales de la política neoliberal, como la desintegración de las familias (...) violencia, corrupción", expuso.

"He dado la instrucción de que no vamos a transmitir durante algún tiempo mensajes sobre lo que estamos haciendo en el Gobierno, más que la campaña en contra de las adicciones", manifestó AMLO.

Asimismo, dijo que la concientización de los jóvenes en la materia es un aspecto prioritario en la campaña, "para que los jóvenes no caigan en el consumo de drogas, que no los enganchen. Toda la fuerza del Estado para atender a los jóvenes informando sobre este asunto".

¿POR QUÉ NO SE EMPIEZA POR LA LEGALIZACIÓN?

Respecto a la regulación de la marihuana y drogas no sintéticas, el mandatario refirió que "el problema no son las leyes", además de que se da prioridad a brindar información sobre los daños que provocan las sustancias derivadas de la morfina, como el fentanilo, o las procesadas a base de cocaína.

"Sí hace falta ajustar el marco jurídico, sí hace falta ajustar la ley, pero es un asunto complejo que tiene que ver con muchos factores, entonces estamos buscando atenderlo bien y si se necesita se modifican las leyes y se aplica a todo aquello que ha dado resultado en otras partes, se copia lo bueno", explicó.

En este sentido, dijo que la legalización de la marihuana no se descartaría, y que su gobierno no se cierra a distintas alternativas referentes al combate a las adicciones, "para que no se piense que anda más se atienden los efectos", agregó.

Datos de la la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, arrojan que el consumo de drogas ilegales entre los adolescentes pasó de 2.9% en 2011 a 6.2 en 2016.

La marihuana, asienta el estudio, es la droga de mayor consumo en México.

PANORAMA NACIONAL

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que el consumo de sustancias psicoactivas, en tres vertientes, representan la mayor causa de muerte entre los adolescentes. A saber: intoxicación, así como violencia y accidentes derivados del abuso del alcohol y distintas sustancias.

Por ello, destacó que los programas sociales implementados por el actual gobierno son un "elemento extraordinariamente importante y poderoso" en la lucha contra las adicciones, así como la recuperación del espacio público, parte del componente cultural, que "juega un papel crucial".

Por su parte, AMLO dijo que el 80% de la estrategia se garantizará a través del "bienestar", es decir, los programas sociales y de becas a la juventud.

No obstante, señaló el funcionario, la capacidad instalada del sistema salud para combatir el problema de las adicciones "es muy limitada".

"Tenemos muy pocas unidades de salud que sean profesionalizadas en estas capacidad, muy poco personal especialista en salud mental y esta es una de las mayores carencias", detalló López-Gatell, además de que la poca capacidad estaba dispersa a lo largo del territorio nacional.

COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL

En adición a la campaña en medios de comunicación, Hugo López-Gatell Ramírez anunció que se creará la Comisión Nacional de Salud Mental, la cual pasará a formar parte del sistema nacional de Salud, integrado por el IMSS, ISSSTE y el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sustituye al llamado Seguro Popular.

Dicho organismo congregará tres acciones coordinadas, las cuales son: 1) profesionalización de las unidades especializadas; 2) transferencia de capacidades; y 3) un subsistema de prevención del IMSS, que irá de la mano con el programa IMSS-Bienestar, para dar cobertura a zonas rurales.

El segundo punto, aclaró, es para reforzar la capacidad de identificar y tener un diagnóstico temprano de las afecciones de salud mental, a través del modelo denominado "brecha de la salud mental", propuesto por la Asociación Panamericana para la Salud.

En adición, al desmentir que se trate de una estrategia parecida a la del gobierno estadounidense de Reagan, dijo que se busca dar información a la población con base en evidencia científica, además de que no es un discurso unilateral en el que el gobierno simplemente informa a los habitantes del país, sino que se hace una invitación al diálogo mediante actividades que refuercen la interconexión social y cultural.

"La visión nuestra es la integralidad, todo es importante y todo tiene que hacerse al mismo tiempo", apuntó el funcionario.

LA ESTRATEGIA VA A PRISIÓN

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de seguridad pública, dijo que la campaña también se implementará en los 16 centros federales que forman parte del Sistema Penitenciario Federal, ello, con el fin de evitar que las personas que ingresan caigan o empeoren sus problemas de adicción.

En este sentido, dijo que los que se busca es debilitar el mercado de las drogas a través de la eliminación del "bombardeo" de mensajes aspiracionales que inducen a la juventud hacia el consumo de sustancias enervantes y psicotrópicas, un modelo que forma una narcocultura.

En cuanto al fentanilo, señaló que se trata de una droga 100 veces más tóxica que la morfina y 50 veces más dañina que la heroína. Esta sustancia surge en Francia, se propagó hacia EU y empieza a entrar a México, detalló el funcionario.

FERIAS

Por su parte, Lorena Rodríguez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, precisó que se tiene planeado realizar ferias como las hechas en Michoacán y Ecatepec, de los puntos principales en el combate a las adicciones, en las que se brindan talleres que tienen el objetivo de atender los "los factores bio-psico-sociales que están detrás de la gestación de problemas de salud mental y de las adicciones".

Dentro de este punto, destacó la capacitación que se da a facilitadores para que se pueda reproducir el mensaje que se quiere difundir hacia personas que no necesariamente acudan a las ferias.









