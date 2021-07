¿Por qué Israel frena extradición de Tomás Zerón a México, según NYT?

Israel no tiene tratado de extradición con México. Foto Cuartoscuro

Ante la solicitud del gobierno de México a Israel para acelerar la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un alto funcionario israelí dijo al diario The New York Times, que como castigo a México por el apoyo a las indagatorias de Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra de Israel con los palestinos, la solicitud del gobierno mexicano no se ha agilizado.

Puedes leer: Tomás Zerón: del caso Paulette y la Verdad Histórica a su fuga

"¿Por qué habríamos de ayudar a México?", dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder ofrecer un panorama franco sobre la disputa diplomática.

En las declaraciones del funcionario israelí al diario estadounidenses, cometa que lentitud en la extradición del exdirector de la AIC tendría que ver con la actuación de México en foros como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que apoyó las resoluciones para investigar las muertes de manifestantes palestinos a manos de Israel en 2018, y la muerte de civiles en Gaza durante el conflicto de Hamas en mayo pasado.

Además, el funcionario también indicó que el pedido de asilo de Zerón podría estar justificado y que aún estaba siendo investigado.

Cabe señalar que Israel no tiene tratado de extradición con México, aunque en enero, el canciller Marcelo Ebrard, dijo que lo que hay es "un acuerdo de cooperación jurídica y de asistencia derivado de acuerdos internacionales que ambos países firmaron.

''Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos en ese orden que van en contra de los derechos humanos", dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

Zerón de Lucio esta acusado de tortura, desaparición forzada y malversación, vive en Israel desde septiembre de 2019, aunque su visa de turista venció en diciembre por lo que pidió asilo político alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador por ajustar cuentas con su predecesor, de acuerdo con altos funcionarios israelíes familiarizados con su solicitud.

El exdirector del AIC estuvo al frente de la investigación sobre el secuestro y presunta masacre de los normalistas de Ayotzinapa registrada en septiembre de 2014, Zerón encontró en su investigación que los policías de Iguala colaboraban con un grupo criminal que mató a los estudiantes, quemó sus cuerpos y tiró las cenizas a un río.

Sin embargo, un panel de investigadores internacionales desacreditó la investigación de Zerón de Lucio y encontraron que testimonios cruciales se realizaron bajo tortura, que se hizo mal manejo de las pruebas y que se ignoraron pistas prometedoras.

IDENTIFAN RESTOS DE NORMALISTAS

El mes pasado el laboratorio de Innsbruck, en Austria, identificó los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 2014, en la denominada barranca de la Carnicería, lejos del basurero de Colula, Guerrero, donde la versión oficial conocida como "la verdad histórica" decía que habían sido quemados los jóvenes.

La noticia fue confirmada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres y madres de los desaparecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Este hallazgo llega casi un año después de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes, cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca.

El laboratorio austriaco confirmó que los fragmentos óseos aparecieron en el mismo lugar donde se encontraron los restos de Christian Rodríguez.

Además de Christian y Jhosivani, en 2014 fue identificado Alexander Mora, con lo que todavía quedan 40 estudiantes en paradero desconocido.

El 26 de septiembre de 2020, al cumplirse seis años de la tragedia, López Obrador pidió disculpas a las familias en nombre del Estado mexicano y anunció órdenes de arresto contra personajes vinculados con este caso, entre ellos a Tomás Zerón.





kach