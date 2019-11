¿Por qué Hacienda ya investiga a Ruiz Esparza?

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es investigado por la dependencia su cargo.

Al término de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su Gabinete en Palacio Nacional, Nieto Castillo expresó que trabajan con la SCT, a cargo de Javier Jiménez Espriú, en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL.

- "¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza?", se le cuestionó.

- "Está siendo investigado en este momento", respondió el funcionario de Hacienda.

Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría de la Función Pública (SFP) "en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno".

"El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico", destacó.

LA SILLA ROTA publicó el pasado 20 de octubre que 15 empresas relacionadas con el ramo de la construcción son investigadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por contratos asignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que se presume puede haber derivado en un desvío de recursos cuyo monto se estimaría en más de dos mil millones de pesos. Fuentes gubernamentales de primer nivel confirmaron a La Silla Rota que entre las empresas indagadas se investiga su vínculo con altos ex funcionarios de la SCT, entre ellos el ex Subsecretario de Infraestructura, Oscar Callejo; y Erwin Lino, ex secretario particular del ex presidente Peña Nieto.

El 20 de septiembre la SFP solicitó a la SCT información relacionada con los contratos o convenios celebrados con dichas empresas, de 2017 a la fecha. El documento del cual LSR tiene copia, está firmado por el ingeniero Hugo Efraín Vidal Mejía, titular del área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control de SCT. El número de oficio es 09/500/0499/2019 y está dirigido a la dirección de carreteras, conservación de carreteras, desarrollo carretero, Instituto Mexicano del Transporte; directores generales de los centros SCT, de desarrollo ferroviario y multimodal; así como la agencia reguladora del transporte ferroviario.