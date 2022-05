¿Por qué gobierno de AMLO habla de 9 periodistas asesinados en 2022 y no 11?

El gobierno de México explicó por qué es que se contabilizan sólo nueve periodistas asesinados en lo que va del año y no 11 o 12 como lo señalan organizaciones en pro de los derechos de los comunicadores.

Fue así que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, mencionó en conferencia de prensa mañanera que es a través de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías y los testimonios de los familiares de las víctimas que se obtienen y sustentan las cifras oficiales.

"Señalar que en lo que va del año van nueve casos (periodistas asesinados). Se ha dicho que son 11, nosotros señalamos que son nueve porque todos están soportados en actuaciones ministeriales de las Fiscalías y en testimonios de familiares de las víctimas, quienes refirieron cuál era la principal actividad de sus familiares victimados. Por esa razón se ha llegado a esa cifra", aseguró Mejía Berdeja.

#AHORA | El subsecretario de Seguridad, @RicardoMeb, sostuvo que son 9 periodistas asesinados; los casos están soportados por investigaciones https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/F7FUgLryFI — La Silla Rota (@lasillarota) May 19, 2022

De igual forma, sobre los dos casos que esta dependencia no considera como violencia contra periodistas y comunicadores, Ricardo Mejía anunció que en próximos días se dará a conocer, a través de Jesús Ramírez Cuevas, un informe donde se específica y explica el por qué estos casos cuentan con dicha calidad.

"Esto no implica que no sean homicidios que se estén persiguiendo para que no haya impunidad", comentó el subsecretario.

Asimismo, este funcionario, en la misma conferencia de prensa, dio a conocer las cifras oficiales de agresiones contra periodistas en donde se volvió a enumerar cada uno de las nueve víctimas.

Por último, se señaló que al momento, gracias a las investigaciones, hay 21 personas detenidas y 16 vinculados a proceso.

