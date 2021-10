¿Por qué el PAN gritó que Patricia Armendáriz era una borrega de Obrador?

Patricia Armendáriz debutó en tribuna y fijó la postura de Morena. Pero los panistas la recibieron al grito de "No es tiburona, es una borrega de Obrador". (Especial)

Durante el debate parlamentario por la Ley de Ingresos 2022 en el pleno de la Cámara de Diputados, destacó el enfrentamiento político entre el PAN y Morena, dónde hubo gritos, cuestionamientos e ironías.

Primero el coordinador panista Jorge Romero pidió al pleno votar en contra del dictamen. Junto a él se subió el resto de la bancada con pancartas en mano como respaldo frente a los gritos de Morena.

"¿Qué pretenden dando de alta fiscal a chavitos de 18 años?" cuestionó mientras los diputados de Morena comenzaron a gritar.

"Ustedes pretenden que los contadores públicos denuncien a sus clientes, quieren que sean mini ministerios públicos", reclamó Romero en tono irónico.

Luego remato "el que ustedes le impidan a la gente que done su dinero al tener un régimen especial, es provocar que ya no donen su dinero que eran para causas como salud y enseñanza, entre otros". Y afirmó que esas donaciones no las entrega el gobierno federal a tales rubros.

PARTIDOS DE OPOSICIÓN LE ACUSARON DE DEFENDER FACTURERAS Y A GRITOS AFIRMARON

"¡Quieren moche! ¡Quieren moche!". Romero reviro a gritos "¿A qué factureras se refieren? ¿A las de León Bartlett, Epigmenio Ibarra o las que utiliza Morena?".

Fue el turno de la extiburona Patricia Armendáriz, quien debutó en tribuna y fijó la postura de Morena. Pero los panistas la recibieron al grito de "No es tiburona, es una borrega de Obrador".

Su participación fue interrumpida en varias ocasiones, frente a los ojos de los panistas que la miraban de pie desde sus curules. Los llamados al orden de presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, pasaron inadvertidos.

Visiblemente molesta, Armendáriz levantó la voz en el micrófono para tratar de acallar los gritos panistas. Señaló que el ingreso de los jóvenes al SAT tiene como fin protegerlos del robo de identidad y se refirió a las maquiladoras que incumplen con pagos para evadir impuestos.

"Y los sospechosos 'donativos' de cientos de millones de pesos por parte de las personas físicas que nada tiene que ver con los donativos justamente deducibles para apoyar a la sociedad civil", enfatizó. "O los auditores de grandes empresas que pretenden no tener la obligación de detectar fraudes fiscales", gritó a voz en cuello mientras los legisladores de la 4T le aplaudieron.

Después bajo de la tribuna con su laptop en mano, flanqueada por decenas de morenistas quienes le aplaudieron.

Fue en la participación la morenista Dominga Pérez, quien respondió en defensa de la tiburona. "Aunque la oposición nos llame que somos borregos, pero no rateros ni corruptos porque no somos iguales a ellos".

MJP