¿Por qué difieren la UNAM y López-Gatell en eficacia del cubrebocas?

El uso de cubrebocas para evitar la propagación del coronavirus causante de covid-19 es una de las medidas que se han preponderado alrededor del mundo, efectiva, en especial en el transporte público o lugares concurridos, según considera Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM; sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asegura que no hay evidencia científica que respalde el uso de cubrebocas como método para prevenir contagios de la actual pandemia del SarsCoV2.

El académico de la máxima casa de estudios apuntó en una videoconferencia que "si aceptamos que la medida puede ser benéfica y no tiene efectos colaterales yo sí encuentro que hay una obligación bioética en establecer la recomendación" de su uso.

Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de México recomendó el uso de cubrebocas al salir a la vía pública y desde hace 20 días estableció que el aditamento debe portarse al hacer uso del transporte público.

En contraste, López-Gatell Ramírez precisó que la evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas es como mecanismo de protección “para que alguien que tiene covid no lo transmita a los demás", al asegurar que los virus respiratorios, como el de la actual pandemia, pueden transmitirse por medio de los ojos.

En este sentido, dijo que el uso de este artículo puede distraer a la población de implementar medidas más efectivas, como la sana distancia y el constante lavado de manos.

"La evidencia todavía es inconclusa es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas y en general los distintos elementos de evidencia sugieren que no", agregó el subsecretario.

En cambio, Ponce de León indicó que no existe evidencia científica de qué tan eficaz es la transmisión del virus por vía ocular.

"Cuando hacen referencia a evidencia científica tendríamos que entender que no hay una demostración de qué tan eficiente puede ser la transmisión a través ocular y sí la hay a través de la inspiración del volumen de aire que requerimos para estar oxigenando nuestro organismo a través de los pulmones y de la boca".

Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina que acompañó a Ponce de León en la videoconferencia, apuntó que "reiterar que el uso de los cubrebocas no debe de ser una medida que se vea como única, sino que debe sumarse a las otras medidas que ya deben estarse llevando a cabo.

"No debe de reemplazar ninguna de las otras, uno de los riesgos que se ha advertido en múltiples ocasiones es, justamente ese, que la gente que comienza a usar el cubrebocas relaja las otras medidas en términos de no mantener la sana distancia, incluso de no quedarse en casa", expuso.

