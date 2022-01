¿Por qué demandará Gil Zuarth a Santiago Nieto? Da estas 3 razones

Roberto Gil Zuarth, exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón y exsenador del PAN, dio a conocer que determinó presentar una denuncia en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

"Desde hace más de 2 años se ha divulgado información, mucha de ella falsa, manipulada, sobre mi matrimonio, sobre mi situación fiscal y financiera, esta misma información ha sido aportada a una denuncia anónima el año pasado", explicó el exesposo de Carla Humphrey, quien es la actual pareja de Santiago Nieto, en entrevista con La Silla Rota.

"He podido constatar que los informes de Inteligencia Financiera se corresponden claramente a lo que se ha filtrado a medios de comunicación", apuntó.

LAS TRES RAZONES PARA PRESENTAR DENUNCIA CONTRA SANTIAGO NIETO

El exsenador Roberto Gil Zuarth comentó que tiene tres razones para emprender un proceso legal en contra de Santiago Nieto.

Las tres razones:

1.- Por haber divulgado información bajo su responsabilidad en los medios de comunicación a través de filtraciones sistemáticas que ya tienen dos años en el espacio público.

2.- Por falsear en las declaraciones, ya que falsea y manipula información difundida.

3.- Por el uso indebido de atribuciones en razón de que ha utilizado a la UIF para una venganza personal, que ya es pública y notoria dada su condición matrimonial. Ha utilizado la Unidad de Inteligencia Financiera para tratar de lastimar mi reputación y el honor derivado de un problema personal que ya ha sido revelado por las propias personas.

TUVE ACCESO A CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA: GIL ZUARTH

El exfuncionario federal indicó que es momento de que estas filtraciones se detengan, ya que por dos años se han seguido difundiendo "refritos, bodrios, filtraciones" que no se corresponden con la realidad y el origen es claro: la UIF.

Agregó que gracias a una resolución judicial en diciembre pasado, le concedieron acceso a la denuncia anónima, por lo que ha estado compareciendo y aportando elementos de que esa denuncia no tiene sustento y que la información que la UIF ha aportado fue manipulada y es falsa.

Indicó que ahora toca a las autoridades seguir los cauces legales para revisar el actuar de los servidores públicos de la UIF y determinar si cumplieron su deber de secrecía.

"Hay una denuncia anónima, por cierto cobarde, que la autoridad determine si han faltado a deber los servidores públicos de la UIF", lanzó.

Remarcó que en todo momento ha estado en México para aclarar las filtraciones, que mantiene su defensa contra la carpeta de investigación. "No me he ido a ningún lado, no he huido, no me encuentro en ninguna situación de evasión de mis responsabilidades legales", dijo.

Destacó que este lunes asistió al noticiario de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, para responder a un reportaje de Proceso que señala que la UIF tiene documentados varios movimientos financieros sospechosos del exsenador panista.

(Luis Ramos)