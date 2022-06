¿Por qué Cuauhtémoc cerró el deportivo Guelatao?

El Centro Social y Deportivo Guelatao ha estado envuelto en polémicas discusiones luego de haberse cerrado en octubre de 2017 (tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2021); reabrir sus puertas el 1 de diciembre de 2021; y, el consecuente conflicto entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas Nieves.

??La alcaldesa @SandraCuevas_ asegura que esta no es la última batalla legal y asegura que la inhabilitación no es definitiva https://t.co/7lo3TudFws pic.twitter.com/BDRAr3h51p — La Silla Rota (@lasillarota) June 14, 2022

El 11 de octubre de 2017 el Centro Social y Deportivo Guelatao , ubicado en República de Honduras S/N, Alcaldía Cuauhtémoc , cerró sus puertas al público usuario, luego de que sus instalaciones sufrieran daños tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

El recinto reabrió sus puertas el 1 de diciembre de 2021, luego de 41 días de permanecer cerrado para verificar la calidad del inmueble y tras contar con un Dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, quien dictaminó que se encuentra "estructuralmente en riesgo bajo, debido a que no presenta daños de importancia en los elementos estructurales".

?#VIDEO | Usuarios y trabajadores del Deportivo Guelatao hablan sobre el cierre del inmueble y el mantenimiento y rehabilitación que se hizo en el lugar. https://t.co/l4xZCrycg6 pic.twitter.com/WdzmUghJlV — La Silla Rota (@lasillarota) June 15, 2022

El deportivo Guelatao fue construido en 1975 y contaba con 900 usuarios de acuerdo al último reporte con fecha del 15 de septiembre de 2021, quienes, en ese momento, pudieron hacer uso de cualquier otro deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc a fin de no interrumpir sus actividades.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

El 6 de octubre de 2021, "trabajadores de base sindicalizados sin dígito y nómina 8 de la subdirección territorial del Centro Histórico" enviaron un documento a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Xantal Cuevas Nieves, para solicitarle la realización de un nuevo dictamen estructural avalado por un perito estructural.

"Que se pida la intervención del ISC (Instituto para la Seguridad en las Construcciones de la Ciudad de México), para que se dictamine si se puede seguir ocupando el edificio o si se tendrá que desalojar", refieren los trabajadores en el documento.

También solicitaron que se buscara nuevamente una sede para esta territorial (toda vez que desde 1993 ya habían tenido seis sedes diferentes), con la expectativa de que "ahora sí sea definitiva, nos brinde seguridad y un espacio digno para trabajar y atender a los vecinos.

Indicaron que anexaron al documento un dictamen técnico realizado a petición de los trabajadores de la territorial, en el que se especificó el estatus en que el que se encontraba el edificio, "siendo éste una de las razones de nuestro temor".

Asimismo, se anexaron copias de los dictámenes efectuados en los años 2017 y 2018; así como la lista de firmas de los trabajadores de la Territorial y "del deportivo Guelatao, que quisieron firmar".

En el documento se detalla que los trabajadores del deportivo fueron desalojados luego de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; ello, con base en un dictamen técnico elaborado en diciembre del mismo año.

En él "se mencionaba que el edificio debería ser desalojado y derrumbado a mediano plazo".

Por ello, "nos trasladaron a un predio ubicado en la calle Bolivar 157, donde se nos indicó que se habilitaría como la sede definitiva de la Territorial y que estuvo en malas condiciones en toda nuestra estadía".

En diciembre de 2020 se les desalojó definitivamente, pues "presumiblemente se había perdido un litigio con la CFE (Compañía Federal de Electricidad), quienes son vecinos de dicho predio"

¿POR QUÉ TRIBUNAL INHABILITA A SANDRA CUEVAS?

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACM) resolvió, este 13 de junio, inhabilitar por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, debido a una presunta falta administrativa por abuso de funciones respecto al cierre del deportivo Guelatao.

Sin embargo, Sandra Cuevas aseguró que se trata de un tema político y no jurídico, de una guerra sucia orquestada en su contra ante la imposibilidad de poder ganarle el territorio.

"No pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco al grupo de poderosos, y es por eso que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí", señaló.

Precisó que cuenta con 15 días hábiles apelar dicha resolución del tribunal y que seguirá siendo la alcaldesa "hasta que no haya una sentencia firme".

"Voy a seguir trabajando, a mí lo único que me va a quitar de trabajar, Dios no lo quiera, es una enfermedad o que me quiten la vida".

Recordó que cuando entró en funciones decidió cerrar por 41 días el deportivo Guelatao a solicitud de los mismos trabajadores del lugar, quienes le pidieron la revisión del mismo por presuntas afectaciones tras el sismo de 2017. Por ello, una vez que recibió la notificación de que la estructura tenía un nivel bajo de riesgo, lo reabrió.

"Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie", subrayó.