¿Por qué compararon a AMLO con Paquita la del Barrio?

Durante el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia del desfile de Independencia, recordó que ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo.

Tan es así, que mencionó el recuento que Paco Ignacio Taibo hizo de todos los improperios: "Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, Cura Sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, señor septembrizador, pachá máximo y lo-cura".

"Imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano", agregó.

Por si fuera poco, López Obrador resaltó que, "en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, "desnaturalizado y frenético".

El presidente López Obrador dijo que, al respecto, "Hidalgo se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia y es célebre la frase que dirige a sus acusadores: ´Abrid los ojos americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos sino por política: su Dios es el dinero y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?´".

Por su parte, los usuarios en redes sociales compararon dicho discurso de AMLO sobre Miguel Hidalgo y Costilla con Paquita la del Barrio.

No, esa no es una de Paquita la del Barrio... ?? pic.twitter.com/vw5QBYWOq9 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) September 16, 2021

Paquita la del Barrio anotando todos los insultos que dice AMLO que le dijeron a Miguel Hidalgo y Costilla para su próxima canción... pic.twitter.com/Gt2c6mva5S — Lidia Vargas (@LiDidy) September 16, 2021

"Tres veces me postulé"



Paquita la del Barrio feat. AMLO pic.twitter.com/6HnU7PjKrf — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) September 16, 2021

Qué buen discurso le escribió Paquita la del Barrio al Presidente en este día tan importante ???????? pic.twitter.com/gTV5QMruCk — Tito Garza Onofre (@garza_onofre) September 16, 2021

Cómo cuando López Obrador citó un cadena nacional una canción de Paquita la del barrio pic.twitter.com/hAZOljdcv9 — Huitzil Cletero (@Huitziltori) September 16, 2021

MJP