¿Por qué AMLO trae pleito contra el gobernador del Banxico?

Durante los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Banco de México (Banxico), particularmente a su gobernador, Alejandro Díaz de León.

En las últimas cuatro conferencias mañanera López Obrador ha dedicado tiempo a lanzarse contra este órgano autónomo.

Pero, cuáles son las razones de los dichos del presidente contra Banxico y Díaz de León.

LOS REMANENTES, EL INICIO DEL RECLAMO

El pasado 19 de mayo, el presidente fue cuestionado sobre si respetará durante todo su gobierno la autonomía de Banxico, a lo que respondió que siempre lo ha hecho, pero aprovechó para quejarse del órgano.

López Obrador dijo que Banxico no quiso dar remanentes luego de la crisis de la inestabilidad interbancaria, cuando el dólar llegó a 25 pesos en abril del año pasado por la pandemia, así como la caída de los precios del petróleo, y con los cuales -dijo- se pudo hacer compensado.

"La autonomía del Banco de México se ha garantizado, tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria. ¿Se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Entonces, cuando sucede eso el Banco de México compensa", dijo el presidente.

Y agregó: "Tendrían ellos (Banxico) qué explicar, pero en términos muy respetuosos y fraternos- por qué en otros sexenios sí había remanentes y ahora no hubo. Pero no estamos demandándoles nada, ni cuestionándolos, nada más que tengo que decirlo porque aquí se habló de que podía la hacienda pública tener un ingreso adicional. No fue así".

Los remanentes son las ganancias de las operaciones de Banxico que, al ser una institución del Estado, manda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al respecto, Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, explicó que durante 2020 Banxico se hizo de 165 mil millones de pesos, sin embargo, el 74% de este se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios previos y el resto se destinó al capital contable, en consecuencia no hubo remanentes.

Esquivel, quien fue propuesto por el propio presidente para Banxico, adjuntó además un comunicado del órgano autónomo evidenciando sus palabras de no remanentes.

NO REELEGIRÁ GOBERNADOR

Posteriormente, el 21 de mayo, López Obrador aseguró que Alejandro Díaz de León no será reelegido como gobernador de Banxico tras finalizar su periodo este año.

"Ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y, de acuerdo a la Constitución, corresponde al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, enviar al Senado la propuesta, y lo voy a hacer. Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral", dijo el presidente.

Díaz de León es gobernador de Banxico desde diciembre de 2017, propuesto por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y avalado por el Senado de la República. A principios de ese mismo año el mandatario priista lo había colocado como subgobernador de órgano autónomo.

Posteriormente, en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente acusó al gobernador de Banxico de aprobar el crédito para la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio en 2015, aunque no detalló cual, pues el famoso caso de la planta Agronitrogenados, del Altos Hornos de México con Pemex fue un año antes.

"El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares", dijo López Obrador.

Antes de ser gobernador de Banxico, Díaz de León fue titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Peña Nieto, así como Dirección General del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

"Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta, y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado", dijo López Obrador sobre el presidente de Banxico.

Sobre los dichos el presidente, Alejandro Díaz de León no ha respondido.