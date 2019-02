¿Por qué acusa AMLO al INAI?

MAURICIO OBLEA 14/02/2019 11:42 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) donde se negó la apertura del caso Odebrecht.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves, Obrador afirmó que fue luego de la elección del 1 de julio que se dio la apertura "porque nosotros lo veníamos denunciando", sin embargo, aseguró, que ahora es tarea de la Fiscalía General de la República transparentar el caso.

Ellos argumentan que no quieren afectar lo del debido proceso. Pero yo soy partidario de la transparencia. Además, hay que pensar hasta modificar la ley, pero poner por encima la transparencia ayuda mucho en el combate a la corrupción", explicó.

De acuerdo con la información presentada por el presidente, de julio a noviembre de 2017 el INAI resolvió 6 negativas para que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregara la información solicitada sobre el caso Odebrecht.

Pero, de julio a diciembre de 2018, el organismo de transparencia revocó o modificó 5 resoluciones para pedir que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR entreguen información de la trama de corrupción de la empresa constructora brasileña.

¿CÓMO EMPEZÓ LA POLÉMICA?

López Obrador acusó en su conferencia de prensa del 12 de febrero que el INAI ordenó que se mantuviera en secreto la investigación del caso Odebrecht.

Recientemente lo mismo en el caso de Odebrecht, el Instituto de la Transparencia planteando que se mantuviese en secreto la investigación sobre Odebrecht, en pocas palabras, pura... ya no voy a usar el otro, pura simulación, pura simulación", dijo.

En respuesta, el INAI informó, por medio de un comunicado publicado este martes, que hasta el momento existen registradas 316 solicitudes de información relacionadas con la constructora y 22 recursos de revisión resueltos relacionados con este tema.

Información derivada de resoluciones del Inai muestra que:

- En la resolución RRA 6942/18, del 17 de diciembre de 2018, instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versiones públicas de las declaraciones ministeriales de servidores públicos y particulares involucrados en la investigación del caso Odebrecht. Se trata de 10 servidores públicos, de los cuales 9 eran funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño, y 3 directivos de la empresa, incluido su ex presidente, Marcelo Bahía Odebrecht.

- En la resolución RRA 6994/18, del 13 de diciembre de 2018, ordenó a la PGR dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos que han sido citados a declarar.

- En la resolución RRA 4436/18, del 2 de octubre de 2018, instruyó a la PGR abrir averiguación previa del caso Odebrecht, así como las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación.

- En la resolución RRA 7889/17, del 23 de enero de 2018, ordenó a la PGR dar a conocer el número de personas que han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht y que forman parte de la carpeta de investigación sobre el caso.

- En la resolución RRA 1225/17, del 31 de mayo de 2017, instruyó a Pemex Transformación Industrial entregar versión pública del contrato celebrado con la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A, así como de los dos convenios modificatorios derivados del mismo y sus anexos.

- En la resolución RRA 1239/17, del 23 de marzo de 2017, el Pleno ordenó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dar a conocer copia de contratos y convenio suscritos con la empresa Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional, entre 2006 y 2016.

¿Qué argumentó la PGR?

El 3 de octubre de 2018, la entonces PGR dio a conocer que la fiscalía de Brasil no había proporcionado los datos que solicitaron sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, necesarios para poder concluir la investigación y proceder contra los responsables.

El entonces subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, afirmó a periodistas que, a pesar de que la investigación se encontraba "avanzada", aún se requería información de la fiscalía brasileña, misma que no se había recibido.

"Brasil no nos ha proporcionado información. Tenemos avanzada la carpeta de investigación porque contamos con declaración de distintas personas, pero Brasil dice y dice y no hemos visto claro. Mucha de la información no la hemos recibido. Esperemos que pronto terminen de darnos la información que hemos solicitado", declaró el funcionario.

RESOLUCIONES DEL INAI

A continuación, te presentamos tres casos igual de relevantes donde el INAI ha ordenado que la información se haga pública.

2 de octubre

El 20 de septiembre de 2018, en el marco de los 50 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el INAI ordenó hacer pública la información que en posesión del Archivo General de la Nación sobre el movimiento estudiantil de 1968.

El argumento del instituto fue que se conociera la verdad histórica y la información documental del trabajo de vigilancia y espionaje realizado por servidores públicos del gobierno federal, encabezado entones por Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría.

Paso Exprés

El 12 de abril de 2018, el INAI pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que entregue los documentos relacionados con la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca y las quejas relacionadas con el socavón que se formó ahí en julio de 2017, y que costó la vida de dos hombres que cayeron en el agujero.

El argumento fue que es importante que esa información sea pública, pues se podría convertir en un paradigma del acceso a la información de las obras públicas en México y prevenir la corrupción.

Tlatlaya

El INAI ordenó, el 17 de diciembre de 2018, a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública la averiguación previa y el expediente de seguimiento de los hechos violentos ocurridos el 30 de julio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya.

Su argumento fue que esos documentos no son idóneos de ser reservados, ya que surgen de las violaciones graves a los derechos humanos.

