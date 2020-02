Por prácticas ilegales en outsourcing, denuncias de SHCP ante FGR

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que hasta el momento, por prácticas ilegales de outsourcing, se han presentado 51 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

En breve entrevista con la prensa a su salida de la mesa de alto nivel para regular el tema que se celebró en el Senado de la República, Nieto dijo:

- ¿Presentaran alguna denuncia contra GinGroup?

- Hemos presentado 51 denuncias, 30 de empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal.

Durante su participación sobre este tema antes funcionarios de gobierno, legisladores y empresarios, Nieto señaló que el tema del outsourcing se abordará, desde la parte legal, en tres vertientes mismas que fueron resultado de un diagnóstico elaborado por el gobierno federal. El primero tema relacionado con la afectación de los derechos de trabajadores.

"Encontramos prácticas como la negación del reparto de utilidades, la afectación a la antigüedad, con la afectación correspondiente al régimen de pensiones, la afectación a los derechos en materia de vivienda, que impide a los trabajadores tener, en el outsourcing ilegal, tener acceso a la vivienda de la misma forma y a la misma velocidad que los demás trabajadores".

"La idea de la invalidación de contratos y la cancelación de contratos para efecto de evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones de naturaleza laboral y por supuesto el registro con salarios inferiores, a lo que ya nos hemos referido"

El segundo, dijo, relacionado con la defraudación fiscal que tan solo en 2019 causó al IMSS daños por 21 mil mdp.

Y tercero, el outsourcing ilegal. "Yo quiero llamar la atención cuando el outsourcing ilegal se relaciona con empresas fachada o factureras con empresas que facturan operaciones simuladas, porque esto implica violación a nuestros marcos normativos, no solamente en materia de delitos fiscales, sino también en delitos financieros, como es el lavado de dinero".

En otros temas, Nieto dijo sobre el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex detenido en España:

- Existe el rumor de que Emilio Lozoya, lavaba dinero para la mafia rusa, existe algún indicio?

- No tenemos un indicio sobre eso, sí hemos visto publicaciones en la prensa, pero mientras no se acredite, por el principio de presunción de inocencia, no podemos sustentable nada al respecto.