“Por mí tragas, ojalá te infectes”, me han dicho mis pacientes covid

La doctora Victoria "N" fue rasguñada por un paciente al que atendió en el Hospital de La Villa, que luego de que escuchó de parte de ella que tenía que revisarse porque podría tener covid 19, frustrado y agresivo intentó quitarle su mascarilla y le arañó debajo de la oreja.

“Como tenemos la careta y el equipo de protección personal que compramos, la gente te llega a escupir, a toser en la cara pero como estamos equipados la verdad no pasa nada, pero ese día me lo quisieron quitar y es cuando sufrí la agresión. Me enterraron la uña debajo de mis oídos queriéndome quitar la mascarilla. Fue un hombre maduro, que yo creo ya tiene sus temas psiquiátricos”, dice en entrevista con La Silla Rota.

Ha recibido más agresiones de tipo verbal, de gente que no le gusta lo que les dice, asegura. Sucede durante cada guardia, añade.

-¿Qué le dicen?

-Hay de todo, desde "son unos huevones", hasta "por mí tragas", "ojalá te infectes", "ojalá tu familia se muera" -enlista.

La médico está en el área que revisa a quienes inicialmente acuden a Urgencias de La Villa y que dicen que no van por un mal respiratorio. Sin embargo, ha detectado que algunos mienten para evitar la posibilidad de ser detectados con covid.

Pero cuando explican que han tenido diarrea y fiebre, los mandan a que se vayan al área covid, o incluso algunos van fracturados y quieren ser atendidos solo por eso, pero al preguntarles cómo se accidentaron, resulta que fue porque se desmayaron luego de faltarles el aire, que es un síntoma de posible covid.

Otro tema es el ambiente entre los médicos que luego de más de dos meses de comenzar a atender casos ya resienten el cansancio. Además, faltan estímulos y no hay un trabajo de contención psicológica.

A ella una compañera del hospital le comentó que el radiólogo le reclamó por el número de pacientes, como si fuera su culpa.

“La otra doctora le dijo ‘yo qué, peléate con la de admisión que los está recibiendo’.

Otro factor es que los médicos carecen de los insumos suficientes, por lo que deben sacar recursos de su bolsillo. No sólo eso, dentro de las instalaciones les miden hasta el gel que usan, asegura la doctora especializada en Medicina Laboral.

“En general ya los médicos están cansados, andan moralmente bajos de estímulos”.

SE ENOJAN

Los pacientes se enojan porque son enviados al área covid. Tratan de no ir a dicha área y para ello llegan a mentir, ha detectado Victoria "N".

“Cuando van al hospital les preguntamos por qué motivo vienen, y dicen ‘me duele mi estómago’, ‘tengo diarrea, ‘problemas para respirar’, ‘no puedo orinar’ y lo vas clasificando y de repente mienten”, explica.

“Pero ya cuando pasan a un filtro que no es covid, ya diagnosticamos. ‘Sí, tienes diarrea pero también tienes falta de respiración, debes pasar al área covid, se ponen muy agresivos, y dicen que no tienen eso. Mienten para no pasar al área covid”.

-¿Cómo lo detectan?

-Hay un aparatito que se llama oxímetro, independientemente por el motivo que vengas no importa si es una fractura, te lo ponemos. Ahí lo normal es arriba de 90, además le tomamos la temperatura, si es arriba de 38 grados es otro posible síntoma. Porque también tenemos casos de influenza. Ya con el diagnóstico, con un paraclínico, por sangre o radiología determinamos que se pueda ir al área covid para que le hagan el demás protocolo, tienes una fractura pero la tienes porque no podías respirar y te desmayaste en la escalera. Sí llega a pasar. Llegan por una fractura pero no te dicen por qué se cayeron. Es un doble problema.

-¿Se complica para ustedes?

-Sí. O luego cuando les llamas al área covid se van, ‘a mí no me interesa’, dicen. No quieren pasar. Hay dos consultorios, uno donde se atienden consultas que no sean respiratorias, apéndice vesículas y otro por problemas respiratorios y ahí se clasifica si es influencia, si es covid, si es una gripa, bacteria en la garganta pero eso lo van a determinar y a llegar a un diagnóstico certero ahí. Ni siquiera les decimos ‘tiene covid’. Tiene que pasar primero a los consultorios, respiratorios y obviamente por la pandemia se llaman área covid pero no necesariamente es que tengan coronavirus. Se espantan y ya no quieren.

NO LES DAN INSUMOS

En el caso de ella, como médico, dice que no reciben ayuda. Que ella no ha tenido ataques de ansiedad pero sí ha sentido síntomas como taquicardia, sudoración, sensación de calor en los pies.

En una semana en que ha habido distintas protestas de personal médico en diferentes hospitales por falta de insumos, es cuestionada si en La Villa tienen equipo. Asegura que desde antes de la pandemia ya carecían de él.

“Nunca ha habido. A nosotros como médicos no nos dan equipo de protección personal”.

-¿Cómo le hace?

-Necesitamos lo básico que son mascarillas, caretas, pijamas y batas quirúrgicas y overoles. La pijama es un pantalón y una como camisa o blusa. La bata quirúrgica es como las que les dan a los pacientes para que se internan, cubre la pijama, es una cubierta extra.

“Está la pijama, la bata y el overol y aparte de este, está una bolsa de plástico de basura para que sea una protección extra para tu ropa, para que cuando te desvistas, en el momento que te la quitas, evitar llegue la carga viral a tu cuerpo, ya que donde más te expones es el frente, es como el mandil de la bolsa de plástico, para desecharlo fácilmente, es la primera que se va a ensuciar”, explica.

-¿Ahí se los dan?

-En el hospital de La Villa no. No nos dan nada, las autoridades dicen que porque nos los robamos. Por el amor de Dios, si cuentan hasta los abatelenguas. En el caso de los botecitos del alcohol una enfermera tiene una bitácora para registrar cuántas veces ocupas la botellita con gel.

-¿Cuánto gasta en equipo?

-Una mascarilla con filtros semipermeables que dura un mes, un par de filtros cuesta 800 pesos, pero usamos dos filtros. Una media mascarilla cuesta mil pesos normalmente y ahora te la están dando en tres mil 500 pesos más los filtros, una careta cuesta mil 500 pesos. Entonces necesito tener dos mascarillas, una para La Villa otra para el otro hospital donde trabajo. Necesito tener dos porque no me puedo llevar una infectada al otro hospital, se tiene que dejar desinfectando, son dos mascarillas, dos caretas, dos de todo. Los overoles son más caros porque por lo general los debes desinfectar 24 horas, te los están dejando en 500 pesos. Están subiendo un montón, los goggles que cuestan normalmente 50 pesos te los dejan en 500 pesos.

“Igual los medicamentos, la muy famosa Ivermectina que costaba no más de 100 pesos ahora está en 800 pesos. Es un tratamiento novedoso para la pandemia. Antes era de lo más barato porque usualmente se ocupa para tratar sarna de los perros pero se está viendo que se puede ocupar en diferentes dosis y no tan prolongado como con los animalitos y está dando buenos resultados, pero como ya lo saben se está acabando y está por los cielos”, lamenta.

Asegura que ella en equipo ha gastado alrededor de 50 mil pesos.