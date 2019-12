Por "maderista" y no por cuestiones de salud, insiste AMLO en no reelección

Andrés Manuel López Obrador negó que tenga la intención de reelegirse como presidente de la república, al llamar a campesinos afiliados al programa Sembrando Vida a aprovechar el apoyo económico brindado, ya que este podría terminar de darse en 2024.

"Hice el compromiso hasta el 24. Además, ¡imagínense lo que dirían mis adversarios!, '¿cómo va a seguir si ya está chocheando el viejito ése?' Estoy al cien", expuso AMLO desde el ejido de San Carlos, Hidalgotitlán, dentro del estado de Veracruz.

En este sentido, aclaró que no sería cuestión de su estado de salud, sino por respeto al principio de la no reelección. "No hay que tenerle mucho apego al poder. ¿Qué es el poder? Es humildad", acotó.

"Lo que queremos es que este programa dure cuando menos un año después de que yo termine la Presidencia. Yo voy a terminar en 2024 y ya con ese ahorro va alcanzar en el 2025. No va a haber reelección porque yo soy maderista", dijo el jefe del Ejecutivo.

Durante el evento público del presidente de este domingo, AMLO fue increpado por productores de hule, quienes le pidieron apoyo.

"Una vez que tengamos ya resuelto lo de las plantaciones vamos a ver lo de la comercialización", manifestó.

djh