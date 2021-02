Por la pandemia, Nictée da clases de Maya; ahora hay lista de espera

“Para mí es importantísimo que vean que los indígenas no somos un grupo vulnerable, que no somos pobres, que no necesitamos programas sociales, que no necesitamos que nos vayan a cambiar nuestro piso de tierra por cemento, porque no saben lo fresco que es tener una cocina con piso de tierra, bien adornado, bonito, y eso no representa pobreza, es adaptabilidad al clima, a las circunstancias”, afirma Nictée.