Por irregularidades, remueven a 3 de Profeco; Sheffield desconoce cambios

Ante denuncias de irregularidades administrativas y jurídicas al interior de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Gobernación dio a conocer la remoción de tres servidores públicos de la dependencia.

Las denuncias presentadas ante las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Gobernación, así como ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, el titular de Segob, Adán Augusto López y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, acordaron la remoción de los tres servidores públicos.

Segob detalló en un comunicado que los nuevos funcionarios son Miguel Ángel Chico Herrera como subprocurador jurídico; a Carlos Guillermo Priego de Wit como director general de Verificación de Defensa de la Confianza de Combustibles y a Rubén de Jesús Cervantes González como director general de Oficina de Defensa del Consumidor.

Comunicado Por instrucciones de los secretarios de Gobernación, @adan_augusto, y de la @SFP_mx, Roberto Salcedo, el jefe de Oficina del secretario de Gobernación, @josedelavegaa, acudió a las oficinas de @Profeco y dio posesión a servidores públicos. ??https://t.co/4x429MtkvA pic.twitter.com/BjC5hWNFC0 — Gobernación (@SEGOB_mx) May 5, 2022

En el espacio de Ciro Gómez Leyva en Imagen se informó que los funcionarios removidos fueron: Francisco Javier Chico Goerne, quien se desempeñaba como subprocurador jurídico; Diego Sandoval Ventura, director general de Oficinas de Defensa del Consumidor y Marijhose Nava Covarrubias, directora general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles.

Ellos son los tres funcionarios de la @Profeco que fueron removidos de sus cargos por estar acusados de irregularidades jurídicas y administrativas. El Procurador Federal, Ricardo @SheffieldGto, aseguró que no le han informado de alguna irregularidad: pic.twitter.com/FqCRvUQFO3 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 5, 2022

La Secretaría de Gobernación subrayó que quedarán sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Sobre las denuncias y remociones, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield negó que haya alguna irregularidad en la dependencia bajo su cargo.

"Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento", escribió Sheffield en su cuenta de Twitter.

Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento. (Hilo) pic.twitter.com/gPErdXwUus — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 4, 2022

Incluso, el titular de Profeco expresó su preocupación sobre estos cambios, ello al comentar que esperaba que no fueran una consecuencia de su amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

kach