Por imágenes de Instagram de su esposa, INE multa a Samuel García de 55 mdp

El INE impuso al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, multa de 55 millones de pesos por las historias en Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña a la Gubernatura.

En su cuenta de Twitter, Samuel García informó que esta tarde fue notificado de la multa millonaria.

“Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos”, escribió.

Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos. pic.twitter.com/4FVAU4KJAB — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2021

Mientras que en un evento de Selíder, señaló que, todo se debe a las historias que subió su esposa a Instagram.

{"txtScript":"Bueno, para todos los que conocen a Mariana Rodríguez, el INE quiere que Mariana me cobre por subir historias a su Instagram de mi campaña, 27.8 millones de pesos. Y como no me cobró, (me ponen) una multa de 55 millones de pesos"}

En este sentido, García afirmó que pedirá la resolución y la "tumbará" porque no es legal lo que está haciendo el Instituto, pues como abogado “la voy a tumbar porque es una mafufada, es antijurídica, inconstitucional".

"Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, “valen” 27 millones y una multa de 55 millones de pesos", agrega.

García indica que cuando le llegó la noticia no entendió la razón: "ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos" .

APOYO DE MARIANA AL GOBERNADOR ELECTO

Mariana Rodríguez Cantú, la influencer en redes sociales y esposa de Samuel García, últimamente ha estado en el ojo del huracán por quienes creen que influyó en gran parte de la elección de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León, región donde el candidato lleva una gran ventaja, según indicó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) indica que García obtuvo entre el 35.4% y el 37.2%, con lo que se convierte en el gobernador del estado más rico del norte de México y, a sus 33 años, en uno de los más jóvenes del país.

Usuarios en redes sociales opinan que este éxito se debió a la influencia que tiene Mariana en la vida pública.

