Por falta de insumos y muertes por covid, ronda huelga en Capufe

"No tenemos equipos de protección, agua, gel, cubrebocas, todos los insumos que se requieren para cumplir con las medidas mínimas para protegernos. Durante toda la contingencia las autoridades no han proporcionado los equipos de protección que necesitamos para un trabajo en el que tenemos contacto con cientos de personas que pueden estar contagiadas. Otras irregularidades es que la necesidad nos ha llevado a todos los compañeros a utilizar nuestros recursos para sanitizar las instalaciones, porque no tenemos el apoyo de las autoridades. Hemos comprado con nuestros propios recursos 22 equipos de sanitización para poder limpiar cada 15 días las instalaciones constantemente".