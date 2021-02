Por esto decenas de jóvenes envían mensajes a Emma Coronel

Aunque tiene conocimiento de que está en la mira de las autoridades estadounidenses, Emma Coronel no frena sus proyectos en Estados Unidos.

Eso fue por lo menos lo que dijo Mariel Colón, una de sus abogadas, durante una entrevista con Univision, donde fue cuestionada sobre la indagatoria que fiscales federales tienen en contra de su clienta.

Dijo que la esposa del líder del cártel de Sinaloa continúa con sus planes empresariales, particularmente la firma de moda y accesorios que lanzará en el verano, la cual ha recibido decenas de ideas de jóvenes diseñadores.

“He leído todo lo que me ha llegado… si no he contestado alguno es por falta de tiempo”, dijo Colón, quien agregó que responderá a todos los correos.

Insistió en que Guzmán Loera no invertirá en la empresa, aunado a que los recursos que Coronel utiliza son parte de otro proyecto.

“De lo que ha recibido, ella sacó parte para invertir ahora en lo que va a ser el proyecto de la ropa”, insistió Colón sobre los recursos, ya que se teme que el dinero salga del crimen organizado.

Colón insistió en que “El Chapo” solo cedió los derechos su nombre, pero no invertirá en la empresa que tiene sede en Nueva York.

Sobre la indagatoria hacia Coronel no hay suficientes detalles, pero surgió luego de que Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, afirmara que ella participó en el plan para que su esposo escapara de la cárcel en 2015.

Además de que hay reportes de que pudo participar en procesos para el tráfico de drogas, al facilitar comunicación de su padre con su esposo.

