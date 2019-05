Por esta razón "El Vicentillo" eludiría cadena perpetua en EU

REDACCIÓN 20/05/2019 08:20 p.m.

Pese a que se enfrentaba a una posible cadena perpetua, Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", recibiría una condena de cárcel de sólo 17 años, sentencia mínima, de acuerdo a lo solicitado por el gobierno de Estados Unidos en contra del hijo de Ismael "El mayo" Zambada.

De acuerdo con lo publicado por el diario El Universal, el gobierno de EU explica que "El Vicentillo" ha tenido una "extraordinaria cooperación" con las autoridades estadounidenses para atrapar y sentenciar a otros narcotraficantes, entre ellos a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, "El Vicentillo" empezó a colaborar con las autoridades de Estados Unidos a finales de 2011.

"Constantemente ha dicho la verdad y ha provisto de información al gobierno durante años", continua el texto. Entre los casos en los que ayudó destaca el de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York, en el que Zambada Niebla fue testigo clave para un juicio que declaró culpable de 10 cargos de narcotráfico al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Este año "El Vicentillo" declaró en el Juicio del Chapo que, ''El Chapo'' ''no es un mito'', sino un criminal real que trabaja con drogas.

Durante sus declaraciones, ''Vicentillo'' llamó ''compadre'' al Chapo en varias ocasiones, y declaró que "no es su enemigo", pero que se comprometió a cooperar con la Fiscalía.

"No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo," respondió el narcotraficante a la acusación de Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán Loera, debido a la información que había revelado sobre su cliente, considerándolo su adversario.

"Vicentillo" también afirmó ante las preguntas de la fiscal Amanda Liskamm que, "El Chapo" no es ningún chivo expiatorio, como su defensa intentó pintarlo durante las sesiones del juicio, sino líder del Cártel de Sinaloa, un líder del cártel como su padre.

Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y al concluir la audiencia de 14 horas, ''El Vicentillo'' se despidió de Guzmán Loera con un ligero cabeceo, que el acusado correspondió.

En aquel momento, de acuerdo con los especialistas, aseguraron que esa sería la última vez que ambos narcotraficantes se verían cara a cara, ya que ''Vicentillo'' se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde 2010.

