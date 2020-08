Por elecciones, Hidalgo y Coahuila se quedan sin "mañanera" de AMLO

Por segunda ocasión el Instituto Nacional Electoral abordó el tema de propaganda electoral en los próximos comicios en Hidalgo y Coahuila; y esta vez determinó prohibir de manera parcial la transmisión de las conferencias mañanera del presidente López Obrador. Pero continuará con normalidad la difusión de campañas de salud contra el covid y otras de corte social relacionadas con la no discriminación, movilidad, desastres en caso de y/o cultura.

El viernes pasado los consejeros abordaron el tema a petición de una consulta hecha por la secretaría de Gobernación, para determinar si podía transmitirse comunicación oficial posterior al segundo informe de gobierno, los días 5 y 6 de septiembre. Se resolvió entonces prohibir la propaganda oficial solo en esas fechas, por ser el día de arranque de las campañas electorales locales. E incluso se consideró otra razón por la que esto no podría llevarse a acabo y es la sesión de tiempos oficiales del INE y partidos para apoyar la educación a distancia por televisión en el nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, hoy la medida se amplío a las conferencias mañaneras lo que causó un desencuentro entre los consejeros pues algunos señalaron que el tema no estaba incluido en el orden del día. En su participación el consejero presidente, Lorenzo Córdova, precisó que "lo que sí no se puede es la transmisión completa porque eso sí adquiere el carácter de propaganda electoral permanente gubernamental", por lo que llamó a los concesionarios de radio y televisión a no transmitir la mañanera de manera íntegra.

La consejera Claudia Zavala agregó que la comisión de quejas dictará medidas cautelares, contra las estaciones que llegaran a transmitir en su totalidad la conferencia del presidente.