"Por el covid, ya no tengo que besar a clientes": trabajadora sexual

"Entre las formas para cuidarnos he escuchado comentarios de compañeras, algunas que daban besos, otras no, y las que no daban ahora dicen ´ya no tengo que explicarle que no puedo dar besos´", dijo a La Silla Rota la activista Montserrat Madrigal, de la Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales.