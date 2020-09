Por diez votos, Sauri Riancho gana la Mesa Directiva de la Cámara

Salieron juntos de la reunión de la Junta de Coordinación Política. Eran Mario Delgado y René Juárez Cisneros, coordinadores parlamentarios del Morena y PRI, respectivamente; se les veía platicadores, negociando, pues habían determinado -por mayoría de votos y con el partido del Trabajo en contra-, reimpulsar en el pleno el acuerdo para presidir la Mesa Directiva.

La planilla sería la misma, la que encabezó Dulce María Sauri el lunes y que no logró dos terceras partes de la votación del pleno porque 23 votos de abstención de morenistas se los impidió.

- Sí, se va a repetir el mismo acuerdo, confirmó Mario Delgado.

- ¿Confían en amarrar los votos faltantes de Morena?

- No, yo no amarro nada, el voto el libre, justifica.

- ¿Usted se va a abstener o a votar en contra?

- No lo sé, lo veré en el tablero, responde molesto.

- ¿Contento con este logro?, se le pregunta a René Juárez.

- Simplemente hemos llegado a un acuerdo y el pleno va a definir, dice.

- ¿Confía en juntar ahora sí los votos que faltaban?

- Tengo respeto por la voluntad de cada diputado, esperemos, hay que esperar unas horas nada más, pide.

- ¿Cómo los convencerá?, y por segundos, duda en su respuesta.

- Cada quien decide libremente cómo votar, concluye.

A paso veloz ingresan a las oficinas de la bancada priista, recorren el pasillo y pasan junto al famoso "serpentario", la famosa sala de juntas bautizada con ese popular nombre en los años en que la maestra Elba Esther Gordillo fue priista y coordinadora de bancada. Al llegar a la oficina de Juárez, ingresan y finalmente, cierran la puerta.

En el pleno Gerardo Fernández Noroña espera el inicio de la sesión. Su bancada le cobija: palmadas en la espalda, apapachos en el hombro, palabras al oído. Desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri aguarda su momento entre llamadas y alguna charla con la todavía presidenta del órgano, la panista Laura Rojas. 447 diputados presentes, marca el tablero de asistencia. Suena la campana y se abre la sesión.

ENTRE GRITOS, REPROCHES Y PANCARTAS

"Decidimos contribuir con la oposición con el objeto de contener uno de los peores atracos orquestados en contra de la autonomía e independencia de las instituciones", expuso en tribuna la coordinadora perredista, Verónica Juárez. "¡Vendida!", "¡Fuera Chucho! ¡Fuera Chucho!", le gritaron voz en cuello los petistas desde sus curules mientras Noroña observaba sin intervenir.

"No hay punto de comparación, nosotros apoyamos a Sauri y no a quien ha sido un misógino en esta legislatura", reviró Piña y justificó que su apoyo a la priista era en pro de la paridad de género; pero eso ya no era un debate, sino un ring de lucha. Por eso los petistas comenzaron a desfilar por el pleno y la Mesa Directiva con carteles que mostraron una fotografía de Sauri con el expresidente Peña Nieto. Los gritos continuaron y durante varias ocasiones Rojas debió intervenir para que no se saliera de control la sesión parlamentaria.

"Quiero denunciar que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la Mesa Directiva de la cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riancho", acusó Noroña durante su participación. "Olga Sánchez Cordero nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía... Es muy grave que esté presionando para que se vote por el PRI".

Detrás de él, Sauri le ignoró sin quitar los ojos de su celular. La morenista Dolores Padierna, remedó su ejemplo.

"No es cierto que sea mi ambición personal lo que esté llamando a votar al PRI... Entiendo la presión a que está sometidos, compañeros y compañeras... Aquí la decisión no es Noroña-Sauri, no. La decisión es el PRI a la presidencia de la Mesa Directiva, eso es lo que se va a votar". Los priistas contestaron desde las curules a coro "¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar!".

Los petistas respondieron durante la participación de René Juárez en tribuna, recibiéndolo a gritos "¡Asesinos! ¡Asesinos!", e interrumpieron su discurso contando del 1 al 43 en nombre de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. "Voy a contestar por qué el grupo mayoritario de Morena, va a votar a favor", señaló el priista y eso, encendió más el ambiente legislativo. "Porque están respetando la ley. Por eso mi reconocimiento, mi respeto, al grupo Morena", dijo mientras Mario Delgado, desde su curul, jugó al desentendido revisando su celular al lado de la vicecoordinadora Tatiana Clouthier.

En tribuna Delgado no dejó pasar la oportunidad y entre líneas le habló a Fernández Noroña, al autonombrado presidente legítimo de la Mesa Directiva. "Venimos aquí, no a ocupar cargos que la ley no nos da. El futuro de la cuarta transformación no depende de un cargo". Luego, defendió a la secretaria de Gobernación, "Quiero, con todo respeto y fraternidad con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazar cualquier acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la República".

Finalmente, no dejó pasar su oportunidad para hacer campaña a la presidencia de Morena. "¡Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando!".

A 10 VOTOS DE PERDER

Sí, la planilla priista ganó por diez votos y hubieran sido algunos menos, de no haber ordenado la panista Laura Rojas el cierre del tablero de votación. Fueron minutos de sumas y restas porque de una asistencia total de 459 legisladores se contabilizó el voto de 457 de los que 313 votaron a favor, 123 en contra y 21 se abstuvieron.

"¡Diez valientes que cambien su voto!" gritaba con urgencia el morenista Manuel López, el mismo que hace unos días renunció a Morena para irse al PT, pero que luego volvió de manera "inexplicable". Pero no, los "diez valientes" que buscó, no llegaron. Por eso, con las dos terceras partes de los votos ganados el PRI, PAN, Morena, Encuentro Social, Verde y Convergencia, aplaudieron el triunfo de Sauri quien ya no estaba presente en el pleno.

¿Dónde estaba? La legisladora yucateca había salido a la zona de tras banderas, donde minutos después salió con un nuevo atuendo de ropa para tomar protesta de su nuevo cargo. Así, mientras Laura Rojas le cedió su lugar, Sauri asumió su nuevo cargo al tiempo que Fernández Noroña abandonó molesto del recinto. René Juárez festejó su triunfo recorriendo las bancadas del PAN y PRD para agradecer con un choque de brazos, bajo el contexto de la pandemia. En el tablero electrónico el nombre de Mario Delgado mostró el sentido de su votación en color verde: a favor del PRI.

FOTOS: CUARTOSCURO Y ERIKA FLORES